Україна та Ірландія уклали безпекову угоду

У середу, 4 вересня президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс підписали угоду про підтримку та співробітництво між двома країнами: союзник надалі надаватиме нелетальну військову підтримку.

Про це повідомив Офіс президента, передає "Європейська правда".

Як зазначили в ОП, цьогоріч Ірландія зобов'язалася виділити Україні 128 млн євро на нелетальну військову підтримку та щонайменше 40 млн євро на гуманітарну допомогу.

Окрім цього, Україна отримає системи розмінування та обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів, а Ірландія надалі братиме участь у коаліції з розмінування.

Ірландія забезпечить постійну підготовку Збройних Сил України через Місію ЄС з військової допомоги (EUMAM) в Україні.

Також країна вивчить інші потенційні шляхи підтримки в межах коаліцій спроможностей Контактної групи з питань оборони, таких як ІТ-коаліція.

Як зазначили в ОП, деякі блоки угоди окреслюють гуманітарну допомогу, а також підтримку щодо відновлення та реалізації реформ, зокрема на шляху України до членства в ЄС.

Ірландія також зобов'язалася сприяти притягненню Росії до відповідальності та відшкодуванню збитків, завданих агресією, а також - подальшому посиленню санкційного тиску на Росію.

Зокрема, Дублін зобовʼязався продовжувати докладати дипломатичних зусиль для імплементації "формули миру" та брати участь у діяльності низки робочих груп і в реалізації конкретних елементів.

Як відомо, від початку великої війни, Ірландія надала гуманітарну, стабілізаційну та нелетальну військову допомогу Україні на суму близько 380 млн євро. Україна уклала вже 26 двосторонніх угод на виконання Спільної декларації G7, ухваленої у Вільнюсі 12 липня 2023 року.

Переговори про двосторонню угоду Україна та Ірландія почали раніше в серпні.