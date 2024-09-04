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АНАЛІТИКА

Зеленський звільнив заступника керівника ОП Шурму

23:45 03.09.2024 |

Політика

 

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ростислава Шурму з посади заступника керівника Офісу президента. Він підписав відповідний указ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

"Звільнити Шурму Ростислава Ігоровича з посади заступника керівника Офісу президента України", - йдеться в указі голови держави.

Що відомо про Шурму

Ростислав Шурма народився 1983 року у Львові.

Він закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю "Економічна теорія", а також Національний університет "Києво-Могилянська академія" за спеціальністю "Економіка та підприємництво".

* З 2003 року працював у міжнародних компаніях Procter & Gamble та BOSTON CONSULTING GROUP LIMITED.

* З 2006 року працював у Групі МЕТІНВЕСТ.

* З 2007 року обіймав посаду фінансового директора у ЗАТ "Макіївський металургійний завод".

* З 2012 до 2019 року працював генеральним директором ВАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь".

* З березня 2021 року працював радником Офісу президента України (поза штатом).

* 23 листопада 2021 року був призначений заступником керівника Офісу президента України.

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Варто зауважити, що джерела РБК-Україна в парламенті сьогодні, 3 вересня, вже повідомляли про можливе звільнення заступника голови ОП Ростислава Шурми.

При цьому, за даними співрозмовників, на його місце можуть призначити Олександра Камишіна, який зараз є головою Мінстратегпрому. Камишін сьогодні подав заяву про звільнення з посади до Ради.

Стаття на тему:

07.05.24 НАБУ провело обшуки у справі брата заступника голови Офісу президента Шурми
Національне антикорупційне бюро провело обшуки за фактом імовірного заволодіння або зловживання під час виплат за електроенергію окупованим сонячним електростанціям. Зокрема, йшлося про компанії, пов'язані з оточенням заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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