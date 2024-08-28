НБУ анонсував 5 кроків у боротьбі з «дропами»

Національний банк України (НБУ) презентував п'ять кроків, які він має намір впровадити протягом піврічної дії обмеження в 150 тис. грн /міс. на Р2Р, серед них: ухвалення законопроєкту №11043, притягнення до відповідальності організаторів та учасників протиправних схем, створення реєстру "дропів", зміни до платіжного законодавства і посилення вимог до фінустанов.

"Запроваджений період обмеження строком на шість місяців буде використано для напрацювання спільних рішень, спрямованих на вирішення цієї проблеми (схеми "дропів" - ІФ-У). Це надалі дасть змогу Національному банку України за умови дієвості вжитих заходів відмовитися від запроваджених лімітів", - ідеться в пресрелізі регулятора у вівторок.

До комплексу цих рішень входить, зокрема, ухвалення законопроєкту №11043, що передбачає збільшення суми штрафів до порушників платіжного законодавства і забезпечує умови для оперативного обміну даними з Кіберполіцією.

Крім цього - введення правових норм для притягнення до відповідальності організаторів і свідомих учасників-"дропів".

Третім необхідним кроком у подоланні зловмисних схем НБУ убачає створення реєстру неблагонадійних мерчантів. Регулятор припускає, що відповідний реєстр буде джерелом інформації для банків під час встановлення ділових відносин та обслуговування клієнтів.

"Будуть напрацьовані правила, за якими інформація подаватиметься до реєстру і надалі використовуватиметься учасниками ринку", - пояснив центробанк.

Крім того, заплановано внесення змін до платіжного законодавства, згідно з якими регуляторні повноваження НБУ для застосування заходів впливу та обмежень до гравців ринку, що не забезпечують ефективної боротьби з наявними та новими схемами, буде розширено.

Останнім запланованим регулятором кроком виступає посилення вимог до банків та небанківських установ щодо неухильного дотримання вимог законодавства, налагодження ефективної роботи власних автоматизованих систем, а також створення індикаторів, правил та моделі виявлення нетипової поведінки клієнтів.

"А також підвищення ефективності систем управління ризиками та систем внутрішнього контролю відповідно до вимог і рекомендацій НБУ", - резюмував Нацбанк.