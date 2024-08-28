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НБУ запровадить тимчасовий ліміт у 150 тис. грн на вихідні перекази Р2Р
14:13 27.08.2024 |
Національний банк України (НБУ) з 1 жовтня 2024 року встановлює на пів року ліміт у 150 тис. грн на місяць для вихідних переказів фізичних осіб (P2P, person-to-person), повідомляється на сайті центробанку у вівторок.
"Ліміт діє лише на вихідні перекази за всіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб. Ліміт не застосовується до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, визначеним постановою, і до осіб, щомісячні доходи яких із підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження", - ідеться в пресрелізі регулятора.
Зазначається, що до ліміту не враховуються перекази коштів клієнта між власними рахунками в одному банку, а також він не стосується переказів юридичних осіб. Операції за реквізитами IBAN не обмежуються, уточнив Нацбанк.
"За даними НБУ, 98% банківських клієнтів здійснюють щомісяця перекази, які не перевищують зазначену суму, отже, встановлені обмеження в жодному разі не вплинуть на їхню фінансову активність", - зазначив регулятор.
На думку центробанку, запроваджений ліміт допоможе мінімізувати використання платіжної інфраструктури у протиправній діяльності, зокрема з використанням рахунків "дропів", які є поширеним механізмом функціонування тіньової економіки.
Як повідомлялося, раніше НБУ планував запровадити обмеження в 100 тис. грн /міс. на Р2Р-перекази протягом 3-го тижня серпня, однак рішення дещо затрималося. Згідно з оцінками регулятора, це дало б змогу здорожити реалізацію схем для зловмисників до п'яти разів.
"Дропи" (від англ to drop - кидати) або "грошові мули". Це особи, які дозволяють третій особі (шахраєві) за фінансову винагороду використовувати свій банківський рахунок для своїх операцій.
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