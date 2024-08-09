Директор НАБУ: Службове розслідування щодо витоку інформації з Бюро встановило порушення, матеріали розгляне дисциплінарна комісія

Службове розслідування щодо витоку інформації з Національного антикорупційного бюро (НАБУ) завершено, зафіксовано певні порушення етики та закону про держслужбу, матеріали для подальшого розгляду передано до дисциплінарної комісії.

"Службове розслідування завершено два тижні тому. Було надано час для ознайомлення. Після ознайомлення з матеріалами цього службового розслідування особа - перший заступник директора НАБУ (Гізо Углава - ІФ-У) - мала право надати свої заперечення", - розповів директор НАБУ Семен Кривонос у п'ятницю на брифінгу в Києві.

За словами Кривоноса, свої заперечення перший заступник директора НАБУ подав 8 серпня. "Я, ознайомившись із ними, долучив їх до матеріалів розслідування й затвердив. Далі це передається дисциплінарній комісії, яка є незалежним органом", - додав він.

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"Помилки на початку цього розслідування були допущені, я особисто як директор визнаю їх.... Учора я затвердив висновок службового розслідування.... Щодо можливого протиправного тиску на викривачів... Управління внутрішнього контролю зафіксувало певні порушення як кодексу етики співробітників НАБУ, так і закону про державну службу", - повідомив директор НАБУ.

Він також уточнив: "Це службове розслідування витоку не стосується. Щодо витоку проводиться досудове розслідування, після його завершення буде встановлено об'єктивні факти наявності цього витоку".

"Це службове розслідування стосувалося подій, які відбулися після того, як один з викривачів заявив про можливий витік інформації", - додав Кривонос.

Директор НАБУ звернув увагу, що він навмисне уникає конкретних прізвищ і конкретних порушень, які було встановлено під час службового розслідування.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко зі свого боку повідомив, що досудове розслідування щодо витоку інформації триває і про його результати говорити передчасно.

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