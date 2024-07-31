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ХАМАС заявляє, що його лідера Ісмаїла Ханію вбили у Тегерані
08:49 31.07.2024 |
Радикальне палестинське угруповання ХАМАС заявило, що у столиці Ірану у середу вранці вбито лідера руху Ісмаїла Ханію, який прибув до Тегерана для участі в церемонії інавгурації президента.
Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.
Революційна гвардія Ірану підтвердила смерть Ханії через кілька годин після того, як він був присутній на церемонії складання присяги новим президентом, і заявила, що проводить розслідування.
Обставини вбивства наразі не розкриваються.
Відповідальність за замах на Ханію не взяла жодна сторона.
Новина про вбивство лідера ХАМАСу надійшла менше ніж через 24 години після того, як Ізраїль заявив про ліквідацію в Лівані командира Хезболли, причетного до смертоносного удару по Голанських висотах.
«Це вбивство ізраїльськими окупантами брата Ханії є серйозною ескалацією, що має на меті зламати волю ХАМАС», - цитує Reuters високопосадовця угруповання Самі Абу Зухрі.
Ханія був призначений на найвищу посаду в ХАМАСі у 2017 році. Він постійно їздив між Туреччиною та столицею Катару Дохою та виступав як перемовник від угруповання на переговорах про припинення вогню і спілкуватися з керівництвом Ірану, головного союзника ХАМАС.
Як повідомляв Укрінформ, ізраїльська армія підтвердила, що у вівторок 30 липня ввечері завдала удару по столиці Лівану - Бейруту, в результаті чого загинув один із високопосадовців «Хезболли».
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