Посли ЄС затвердили 4,2 млрд євро в межах Українського плану

Постпреди країн Євросоюзу в середу схвалили першу регулярну виплату для Києва в EUR4,2 млрд з європейського Фонду для України, повідомило угорське головування в Раді ЄС.

"Сьогодні постпреди схвалили перший платіж (...) через Фонд для України, що дає змогу надати близько EUR4,2 млрд на підтримку відновлення та реконструкції в Україні", - йдеться в повідомленні головування в соцмережі X.

Уточнюється, що тепер Рада ЄС у письмовій формі затвердить відповідне рішення.

Минулого тижня цю виплату схвалила Єврокомісія (ЄК). У повідомленні ЄК зазначалося, що після ухвалення Радою ЄС відповідної постанови загальний обсяг союзного фінансування, виділеного Україні з моменту початку роботи Фонду в березні цього року, досягне EUR12 млрд.

Водночас у Брюсселі нагадують, що регулярні щоквартальні виплати в межах Фонду для України "залежать від виконання Україною заздалегідь узгоджених вимог".

За інформацією ЄК, цей перший регулярний платіж із фонду слідує за попереднім проміжним і попереднім фінансуванням і свідчить про швидку реалізацію плану щодо України.

Як зазначається, реформи охоплюють управління державними фінансами, державними підприємствами, ділове середовище, енергетику та розмінування.

Київ отримає до EUR50 млрд у вигляді грантів і кредитів на період 2024-2027 рр. у межах Фонду для України.

Рада ЄС затвердила 28 лютого 2024 року пакет законодавчих актів, що стосуються перегляду довгострокового бюджету ЄС на 2021-2027 роки, включно з положеннями про створення Фонду для України на EUR50 млрд (EUR17 млрд у вигляді грантів, EUR33 млрд у вигляді кредитів).