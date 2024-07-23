Угорщина знову заблокувала фінансування з фонду ЄС, який допомагає Україні зброєю

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу на зустрічі в Брюсселі в понеділок, 22 липня, вчергове не досягли згоди з розблокування коштів Європейського фонду миру, з якого фінансуються поставки зброї Україні.

Це підтвердив на пресконференції високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє "Європейська правда".

За словами Борреля, на засіданні Ради ЄС із закордонних справ міністри обговорювали необхідність посилення підтримки України, особливо з огляду на останні атаки Росії проти лікарень.

Серед іншого, обговорення стосувалось розблокування коштів Європейського фонду миру, які компенсують витрати країн ЄС на військову допомогу Україні.

"Більшість держав-членів наполягали на необхідності зняти блокування виплат, які затримуються місяцями, рік. І водночас вони наголосили на необхідності зрушити з місця рішення стосовно нового фонду підтримки України, який блокує одна держава-член понад рік", - констатував Боррель.

"Ця держава-член наполягала, що це щось неприйнятне, нестерпне, і, на жаль, ситуація з блокуванням зберігається", - додав він.

Хоча топдипломат ЄС не сказав, про яку країну йдеться, відомо, що саме Угорщина блокує виділення з Європейського фонду миру понад 6 мільярдів євро на фінансування військової допомоги Україні.

Це відбувається попри те, що Будапешт має запевнення: внески Угорщини в Європейський фонд миру не будуть спрямовуватись на будь-яку військову допомогу Україні.