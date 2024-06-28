Кирило Тимошенко повідомив, що до нього приходили з обшуками у справі, до якої він не має стосунку

Українські правоохоронці сьогодні, 27 червня, провели обшуки у колишнього заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Тимошенко.

Чутки у ЗМІ

Сьогодні, 27 червня, у низці українських ЗМІ з'явилася інформація, що співробітники Національного антикорупційного бюро проводять обшуки у Тимошенка "в рамках справи про злив інформації в НАБУ".

Журналісти публікували відповідні фото, на яких, як вони стверджували, співробітники НАБУ стоять довкола автомобіля ексзаступника голови ОП.

Що написав Тимошенко

Тимошенко інформацію про обшуки підтвердив і додав, що вони стосуються справи, "до якої він не має жодного стосунку".

"Всі вимоги правоохоронців я виконав, особисто до мене претензій немає", - наголосив він.

Про яку справу йдеться

За інформацією джерела РБК-Україна, обшуки пройшли в рамках "справи про зливи НАБУ" - гучного скандалу, пов'язаного з витоком інформації з Нацбюро фігурантам кримінальної справи про можливе розкрадання коштів у рамках "Великого будівництва".

За даними журналістів-розслідувачів, одним з центральних фігурантів "справи про зливи" є Георгій Біркадзе - бізнесмен та ексглава Броварської райдержадміністрації.

За словами співрозмовника РБК-Україна, Біркадзе перебуває у добрих відносинах з Тимошенко, зокрема, той сприяв його кар'єрному росту.

"Злив" у НАБУ

Нагадаємо, кілька тижнів тому журналісти Bihus.Info опублікували розслідування, в якому стверджували, що непублічну інформацію про роботу НАБУ "зливали" фігуранти справ, які вело бюро. Мова про внутрішні документи НАБУ, скріншоти переписок і не тільки.

У Bihus.Info стверджували, що докази цього виявили у вилучених телефонах бізнесмена Юрія Голіка.

Зазначимо, 22 травня ЗМІ писали, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура та поліцейські провели обшуки у співробітника НАБУ. Це "стосувалося резонансної справи щодо "великого будівництва".