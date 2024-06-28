Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

FT: США та Ізраїль ведуть переговори з Україною про надання до 8 систем Patriot

FT: США та Ізраїль ведуть переговори з Україною про надання до 8 систем Patriot

 

Сполучені Штати, Ізраїль та Україна ведуть переговори про надання Києву до восьми систем протиповітряної оборони Patriot, необхідних для захисту від постійних російських атак.

Про це з посланням на п'ятьох поінформованих співрозмовників пише Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Джерела FT кажуть, що домовленість про передання Україні ЗРК Patriot обговорювалась на рівні міністрів і високопосадовців трьох країн.

Серед іншого, відповідні переговори вели міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкеном. Також відбулись прямі переговори між Ізраїлем та Києвом.

Імовірно, домовленість стосуватиметься восьми батарей Patriot віком понад 30 років, про виведення яких із експлуатації Ізраїль оголосив у квітні. Ці системи M901 PAC-2 старіші, ніж PAC-3, які зараз стоять на озброєнні в Україні.

Тим не менш, опитані Financial Times аналітики вказують, що PAC-2 повністю сумісні з PAC-3. До того ж, Ізраїль має достатні запаси ракет-перехоплювачів до цих систем, які мають більший радіус дії і більшу боєголовку.

"Це може зробити їх добре придатними для перехоплення російських винищувачів, які скидають руйнівні керовані авіаційні бомби на українські міста і військові позиції з-за лінії фронту", - йдеться в матеріалі.

Ізраїль досі відкидав прохання України про військову допомогу, зважаючи на вплив Москви у Сирії, де ізраїльські військово-повітряні сили часто діють проти пов'язаних із Іраном сил.

Нагадаємо, що ще у 2022 році посольство України в Ізраїлі направило уряду країни офіційний запит на отримання систем протиповітряної оборони, які дозволять Києву протистояти іранським балістичним ракетам та ударним безпілотникам, які використовуються Росією.
Ключові теги: США, Ізраїль
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,5374
  0,0236
 0,06
EUR
 1
 43,3547
  0,0414
 0,10

Курс обміну валют на вчора, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3364  0,02 0,05 40,9136  0,01 0,02
EUR 43,2660  0,03 0,07 43,9992  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на вчора, 12:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5100  0,01 0,02 40,5300  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес