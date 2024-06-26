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Cвітовий лідер морських перевезень відмовився заходити в порт Одеса через дії митниці
23:59 25.06.2024 |
Світовий лідер контейнерних перевезень компанія MSC скасував перший судозаход від початку повномасштабного вторгнення в порт Одеса.
Про це повідомила Асоціація міжнародних експедиторів України.
"Причиною стали безпідставні перевірки вантажів та затягування митного оформлення експортних контейнерів з сільгосппродукцією на невизначений період, через що вантаж блокується на невизначений строк, та здорожчується через додаткові витрати зі зберігання та демередж, які можуть досягати $2-3 тис.", - сказано у повідомленні.
У Асоціації зазначили, що така діяльність роботи митниці ставить під загрозу запуск регулярного контейнерного сервісу до портів Великої Одеси. І це при тому, що MSC планувала з'єднати фідерним сполученням Одесу та один з найбільших турецьких середземноморських хабів - порт Текірдаг.
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