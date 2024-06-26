Держмитниця спростувала інформацію про відмову заводити контейнеровоз в Одеський порт через повільність митників

Державна митна служба України (ДМСУ) спростовує звинувачення Асоціації міжнародних експедиторів України (АМЕУ) про нібито зрив митними органами контейнерного сервісу в Одеському морському порту.

"Сором на весь світ" не через митницю: жоден з контейнерів митницею не затримується, оформлення всіх експортних вантажів завершено в строк", - йдеться в заяві ДМСУ в телеграм-каналі.

Держмитниця нагадала, що у вівторок АМЕУ поширила інформацію про скасування контейнерним оператором заходження судна до Одеського морського порту через безпідставні перевірки вантажів і затягування митного оформлення експортних контейнерів із сільгосппродукцією та додаткові витрати зі зберігання.

"У найгірших традиціях "зіпсованого телефону" ця інформація обросла заголовками про корупцію на митниці, хоча в першоджерелі мова про це не йшла. Та є суттєве "але": згадані контейнери не подавалися до митного оформлення, отже, і перевірок чи затримок ніяких бути не може", - пояснили в ДМСУ.

За інформацією відомства, оформлення всіх поданих до митниці декларацій на експортні вантажі в контейнерах завершено у визначений законодавством термін і без заперечень.

Водночас у ДМСУ визнали, що в портах Великої Одеси нині є проблема: тут перебуває значна кількість контейнерів, не заявлених до митного оформлення. До митного органу подано документи лише на сьому частину з них.

З ініціативи Держмитниці було проведено нараду з проблемних питань оформлення експортних вантажів у портах Великої Одеси. До діалогу були запрошені представники Європейської Бізнес Асоціації (ЕВА), Асоціації міжнародних експедиторів України (АМЕУ), контейнерних ліній та операторів суден.

Під час дискусії з'ясувалося, що занепокоєння представників бізнесу, а отже і зволікання з поданням контейнерів до митного оформлення, викликані переважно відпрацюванням контролюючими та правоохоронними органами фактів незаконного експорту сільгосппродукції та випадками арешту контейнерів з такою продукцією.

ДМСУ попросила ЗМІ, які поширили недостовірну інформацію, спростувати її або відкоригувати.

Держмитниця також закликала власників вантажів активізувати подання документів відомству.