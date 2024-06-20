Рада ухвалила закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки

Верховна Рада на пленарному засіданні в четвер, 20 червня, підтримала у цілому законопроєкт №10439 про перезапуск Бюро економічної безпеки, повідомив нардеп Ярослав Железняк із Голосу. Законопроєкт підтримали 239 депутатів.

Ухвалення закону - один із "маяків" Міжнародного валютного фонду (МВФ). Його треба виконати до кінця червня 2024 року.

Фінальний текст закону був затверджений лише у ніч перед голосуванням.

Железняк повідомив, що після перезапуску директор БЕБ отримає "гарантовану незалежність" на рівні Національного антикорупційного бюро.

Одна з головних новацій полягає у зміні порядку призначення та звільнення директора БЕБ. Якщо за чинною редакцією закону конкурсну комісію формують РНБО і Верховна Рада, то після ухвалення змін це право перейде до Кабінету міністрів, причому половину складу комісії будуть призначати на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які надають Україні технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції, реформи органів правопорядку.

Ці члени комісії будуть мати переважне право голосу під час ухвалення рішень. Для призначення директора БЕБ потрібно чотири голоси, зокрема не менш ніж два - від "міжнародників".

Через рік і через три роки після призначення директора БЕБ має відбутися зовнішня незалежна оцінка ефективності діяльності Бюро спеціальною комісією, яку призначить Кабмін на підставі пропозицій міжнародних організацій. Негативний висновок аудиту буде підставою для звільнення директора.

Закон набере чинності одразу після ухвалення і публікації.

Після цього мають обрати нового директора БЕБ, а також розпочати атестацію працівників.

Переатестація працівників БЕБ також проводиться комісією, де шість представників має подати новообраний директор БЕБ і ще шість - міжнародні партнери за пропозицією українського бізнес-середовища.

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20.06.2024 Фінкомітет схвалив узгоджену з міжнародними партнерами реформу БЕБ після ночі роздумів

Новий законопроєкт передбачає: Нового Голову БЕБ має обирати комісія з 6 членів, де половина - міжнародні експерти з правом вирішального голосу. Переатестація проводиться комісією де 6 членів - від новообраного директора БЕБ і ще 6 - від міжнародних партнерів.