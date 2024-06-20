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Фінкомітет схвалив узгоджену з міжнародними партнерами реформу БЕБ після ночі роздумів
Комітет Верховної Ради з питань фінансів схвалив новий, фінальний законопроєкт про перезавантаження БЕБ, який відповідає вимогам міжнародних партнерів
Про це повідомив перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансової, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
"Ми схвалили Комітетом до другого читання нову і фінальну версію законопроекту про реформу БЕБ! Вчора весь вечір та ніч ми доводили до результату важкі багатосторонні перемовини і ось він. За - 20 голосів". - заявив він.
За його словами, нова редакція закону зараз відповідає вимогам міжнародних партнерів, бізнесу і громадськості.
Новий законопроєкт передбачає:
* Нового Голову БЕБ має обирати комісія з 6 членів, де половина - міжнародні експерти з правом вирішального голосу.
* Переатестація проводиться комісією де 6 членів - від новообраного директора БЕБ і ще 6 - від міжнародних партнерів, але за пропозицією українського бізнесу середовища.
* Три наступні роки буде працювати кадрові комісії: 6 від БЕБ, 6 від партнерів за пропозицією українського бізнесу.
* Гарантована незалежність директора БЕБ на рівні НАБУ/САП/НАЗК.
Вже сьогодні пройде голосування по законопроєкту у Верховній Раді.
Нагадаємо:
Комітет Верховної Ради з питань фінансів схвалив законопроєкт про перезавантаження БЕБ, який не було погоджено із міжнародними партнерами.
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити у новій редакції законопроєкт № 10439 про реформу Бюро економічної безпеки (БЕБ). Втім, без зауважень бізнесу та узгодження іноземних партнерів.
Верховна Рада на засіданні 11 квітня підтримала у першому читанні законопроєкт №10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ).
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