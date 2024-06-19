Фінкомітет ВР знову схвалив не узгоджений із партнерами законопроєкт про реформу БЕБ - народний депутат

Парламентський комітет з питань податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні законопроєкт №10439 про реформу Бюро економічної безпеки (БЕБ), повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Железняк (фракція "Голос").

За його словами, таке рішення на засіданні комітету в середу було підтримано 22 голосами, троє утрималися.

"Комітет схвалив не узгоджений із міжнародними партнерами текст закону №10439 щодо перезавантаження БЕБ. Що і слід було очікувати. Представники влади сказали, що знову "тривають перемовини по БЕБ, тому текст не виносять поки", - написав нардеп у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, ВР 11 квітня 2024 року в повторному першому читанні схвалила законопроєкт про вдосконалення роботи БЕБ у першому читанні. Документ передбачає відбір нового керівника на конкурсі за участю експертів, делегованих міжнародними партнерами, а також атестацію працівників Бюро протягом року після призначення нового директора.

Ухвалення цього закону до кінця червня є структурним маяком програми співпраці України з МВФ.

Тоді Железняк зазначав, що, згідно із зауваженнями бізнесу, МВФ і G7, проєкт закону до другого читання має передбачати подання прем'єру на затвердження одного, а не двох кандидатів на посаду директора БЕБ, а також містити докладно прописану переатестацію і процедуру відбору на цю посаду. Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував, що до другого читання зауваження МВФ, G7 і бізнесу буде враховано.

Сам законопроєкт передбачає добір і подання на розгляд прем'єр-міністра не більше ніж двох кандидатур на посаду директора БЕБ, а також перші терміни для незалежних оцінок (аудитів) ефективності діяльності БЕБ (проведення оцінювання здійснює комісія після завершення першого і третього року на посаді директора Бюро, призначеного в порядку, передбаченому цим законопроєктом).

Документ також запроваджує доопрацьований механізм атестації працівників БЕБ, термін проведення якої не може перевищувати 12 місяців з дня призначення на посаду директора БЕБ, а сам він матиме формувати нову дисциплінарну комісію.