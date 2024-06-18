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Більшість українців за те, щоб Зеленський залишався президентом до кінця воєнного стану, проти 22% - соцопитування КМІС
15:57 17.06.2024 |
Абсолютна більшість (70%) українців вважають, що президент України Володимир Зеленський має залишатися на своїй посаді до кінця дії режиму воєнного стану, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у межах проєкту Mobilise із 26 травня до 1 червня.
Не згодні з твердженням, що Зеленський має залишатися президентом до кінця воєнного стану, 22% опитаних. "Залежно від регіону проживання з цим згодні 65-74% респондентів, тобто переважна більшість українців не ставлять під сумнів легітимність президента", - наголошується у пресрелізі за результатами опитування.
56% українців скоріше або повністю схвалюють діяльність Зеленського на посаді президента, тоді як скоріше або повністю не схвалюють 37% опитаних. "У попередньому опитуванні у вересні 2023 року 77% схвалювали його діяльність. Відповідно рівень схвалення помітно знизився, проте залишається на високому рівні", - зазначають у КМІС.
При цьому уточнюється, що є тенденція до зниження частки тих, хто ставиться до президента із захопленням (із 33% у липні 2022 року до 8% зараз), але загалом більшість українців (69%) мають до нього нейтрально-позитивне ставлення.
Під час дослідження методом телефонних інтерв'ю (CATI) було опитано 2 011 повнолітніх респондентів з усіх підконтрольних регіонів України. Похибка вибірки не більше ніж 2,4% для показників ближче до 50% і не більше ніж 0,5% - для показників ближче до 1%.
Стаття на тему:
05.06.24 Половина опитаних українців вважають, що Зеленський не виконав більшість передвиборчих обіцянок - КМІС
У рамках цього ж опитування ставили запитання про довіру президенту України Володимиру Зеленському. Загалом главі держави довіряють 59% респондентів (із них повністю - 21%, скоріше - 38%), не довіряють - 36% (із них зовсім не довіряють - 22%, скоріше не довіряють - 14%).
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