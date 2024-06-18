Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Більшість українців за те, щоб Зеленський залишався президентом до кінця воєнного стану, проти 22% - соцопитування КМІС

15:57 17.06.2024 |

Політика

 

Абсолютна більшість (70%) українців вважають, що президент України Володимир Зеленський має залишатися на своїй посаді до кінця дії режиму воєнного стану, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у межах проєкту Mobilise із 26 травня до 1 червня.

Не згодні з твердженням, що Зеленський має залишатися президентом до кінця воєнного стану, 22% опитаних. "Залежно від регіону проживання з цим згодні 65-74% респондентів, тобто переважна більшість українців не ставлять під сумнів легітимність президента", - наголошується у пресрелізі за результатами опитування.

56% українців скоріше або повністю схвалюють діяльність Зеленського на посаді президента, тоді як скоріше або повністю не схвалюють 37% опитаних. "У попередньому опитуванні у вересні 2023 року 77% схвалювали його діяльність. Відповідно рівень схвалення помітно знизився, проте залишається на високому рівні", - зазначають у КМІС.

При цьому уточнюється, що є тенденція до зниження частки тих, хто ставиться до президента із захопленням (із 33% у липні 2022 року до 8% зараз), але загалом більшість українців (69%) мають до нього нейтрально-позитивне ставлення.

Під час дослідження методом телефонних інтерв'ю (CATI) було опитано 2 011 повнолітніх респондентів з усіх підконтрольних регіонів України. Похибка вибірки не більше ніж 2,4% для показників ближче до 50% і не більше ніж 0,5% - для показників ближче до 1%.

Стаття на тему:

05.06.24 Половина опитаних українців вважають, що Зеленський не виконав більшість передвиборчих обіцянок - КМІС
У рамках цього ж опитування ставили запитання про довіру президенту України Володимиру Зеленському. Загалом главі держави довіряють 59% респондентів (із них повністю - 21%, скоріше - 38%), не довіряють - 36% (із них зовсім не довіряють - 22%, скоріше не довіряють - 14%).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,6485
  0,0005
 0,00
EUR
 1
 43,5366
  0,0584
 0,13

Курс обміну валют на вчора, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4248  0,01 0,03 41,0656  0,04 0,09
EUR 43,4728  0,17 0,39 44,2900  0,20 0,44

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6300  0,01 0,02 40,6700  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес