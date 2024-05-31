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Україна і Швеція підписали безпекову угоду
12:47 31.05.2024 |
У Стокгольмі було підписано угоду про співпрацю у сфері безпеки між Україною та Швецією.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Угоду підписували український президент Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у шведській столиці, і прем'єр Швеції Ульф Крістерссон.
Підписана між Україною і Швецією безпекова угода передбачає надання Києву військової допомоги на 75 млрд шведських крон (близько 6,5 млрд євро), у ній також прописана "перспектива передачі Україні літаків JAS 39 Gripen".
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Згідно з інформацією ОП, Швеція надаватиме цю військову допомогу протягом 2024–26 років, що приблизно становитиме 2,2 млрд євро на рік.
Сума допомоги зростатиме протягом десятирічного терміну дії документа.
Військова підтримка України охоплює авіацію та протиповітряну оборону, бронетехніку, артилерію, посилення морської безпеки, сприяння розмінуванню й безпілотні апарати, додали в ОП.
Швеція вже надала й надалі передаватиме Україні артилерійські системи Archer і бойові машини CV90, щодо яких також опрацьовуватимуть можливості спільного шведсько-українського виробництва.
"Унікальною частиною угоди зі Швецією є надання спеціалізованих літаків ASC 890, а також перспектива передачі Україні літаків JAS 39 Gripen, включно з відповідним навчанням", – йдеться у повідомленні.
Швеція також підтримуватиме розвиток сучасного оборонно-промислового потенціалу України та розвиватиме двосторонню співпрацю щодо локалізації, ремонту, технічного обслуговування та виробництва шведської оборонної продукції в Україні.
Окремі блоки угоди стосуються підтримки Української формули миру, санкцій, відшкодування збитків та притягнення РФ до відповідальності, а також допомоги Україні в економічному відновленні, відбудові, захисті критичної інфраструктури.
Крім того, Швеція чітко підтвердила підтримку України на шляху до членства в ЄС і НАТО.
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