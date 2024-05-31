Сили оборони України атакували «Нептунами» поромну переправу і нафтовий термінал у Краснодарському краї РФ - Генштаб ЗСУ

На початку доби 31 травня Сили оборони України завдали удару по поромній переправі і нафтовому терміналу порту "Кавказ" у Краснодарському краї РФ, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Ударна група угруповання сил і засобів Військово-Морських сил ЗС України уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту "Кавказ", що в Краснодарському краї рф", - йдеться в повідомленні в п'ятницю.

Зазначається, що українські сили завдали ураження по нафтовому терміналу в районі порту "Кавказ" декількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу "Нептун".

"Результати об'єктивного контролю підтверджують вибухи в місцях прицілювання. Точність ураження цілей дорозвідується", - повідомляють у Генштабі.

Комплексна операція була проведена в координації з іншими складовими Сил оборони України.

Крім цього, ударні БпЛА Сил оборони вразили ще один нафтовий термінал на території Краснодарського краю.

"Сучасна" й "ефективна" російська протиповітряна оборона знову виявилася безсилою проти наших ракет та безпілотних систем і не змогла захистити важливі об'єкти, які використовуються для логістики та постачання армії рф", - наголошується в повідомленні.