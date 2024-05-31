Фінансові новини
- |
- 31.05.24
- |
- 10:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Краснодарському краї внаслідок атаки дронів загорілися три цистерни з нафтопродуктами
09:55 31.05.2024 |
У ніч проти 31 травня внаслідок удару безпілотників у Краснодарському краї Росії сталася пожежа на нафтобазі.
Про це повідомив губернатор регіону Веніамін Кондратьєв у Telegram.
Зокрема, пожежа спалахнула у Темрюкському районі.
"Там від повітряного удару постраждала інфраструктура нафтобази. Пошкоджені й горять три цистерни з нафтопродуктами. Наразі триває ліквідація спалаху", - зазначив він.
За словами губернатора, серед працівників нафтобази є постраждалі. Решту співробітників евакуювали.
Наслідки ударів по російських НПЗ
Раніше стало відомо, що в Росії в травні простоювало 12% нафтопереробних потужностей.
До того повідомлялося, що виробництво бензину в Росії обвалилося до мінімуму з жовтня. Так, за тиждень з 13 по 19 травня російські НПЗ випустили 740 тис. тонн бензину - мінімальний обсяг із жовтня минулого року.
Випуск дизельного палива, згідно з даними Росстату, просів на 7,1% за тиждень, до 1,56 млн тонн. Порівняно з кінцем минулого року НПЗ скоротили виробництво на 11%, або майже на 200 тис. тонн на тиждень.
Російські нафтовики поки безсилі захистити свої заводи від атак БПЛА. Так, 9 травня дрон атакував розташований у Башкирії завод "Газпром Нефтехим Салават", що випускає близько 600 тис. тонн високоокатонового бензину щорічно.
Наступного дня під ударом виявився найбільший НПЗ Калузької області, а ще через два дні - Волгоградський НПЗ "Лукойла". Він був змушений зупинити головну установку переробки нафти, яку перезапустили 16 травня.
17 травня вдруге з початку року зупинився Туапсинський НПЗ "Роснефти" - єдиний на чорноморському узбережжі Росії. Завод потужністю 12 млн тонн на рік простоював із зими через пожежу, спричинену атакою БПЛА. Його перезапустили наприкінці квітня, але через три тижні він знову зазнав удару, в результаті якого вийшла з ладу одна з установок. Завод перезапустили 19 травня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Politico: Байден схвалив удари України по Росії, але з обмеженнями
|Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн євро
|США обговорюють додаткове фінансування для України від партнерів на $62 мільярди
|Генштаб: ЗСУ уразили Керченську поромну переправу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Санкції працюють: Американський сервіс для програмістів закрив доступ для росіян
|У Краснодарському краї внаслідок атаки дронів загорілися три цистерни з нафтопродуктами
|Росія привласнила понад 1 700 тонн українського зерна та агропродукції
|Трамп став першим колишнім президентом США, засудженим за тяжкі злочини
|CNN: Байден дозволив Україні наносити обмежені удари по території Росії з використанням американської зброї
|Politico: Байден схвалив удари України по Росії, але з обмеженнями
Бізнес
|Китайські вчені розробили водяні акумулятори, які зберігають удвічі більше енергії, ніж літій-іонні
|Японська компанія Kirin представила електричну ложку, яка може «посолити» вашу їжу
|Amazfit запускає продажі свого інноваційного розумного кільця Helio у США
|Tesla збільшила викиди парникових газів на 20% у 2023 році
|Google оновлює свій алгоритм. І це назавжди змінить інтернет
|Вчені створили шумопоглинаючі шовкові простирадла, які звукоізолюють кімнати
|Стартап Ілона Маска на основі штучного інтелекту оцінили в $24 мільярди