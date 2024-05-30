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В уряді Швеції уточнили, що Україна отримає два літаки РЛС
12:30 30.05.2024 |
У шведському уряді уточнили, що в межах найбільшого пакета допомоги Україна отримає два літаки радіолокаційної розвідки та управління ASC 890.
Про це у X (Twitter) повідомив речник шведського прем'єр-міністра Том Самуельссон, інформує "Європейська правда".
Речник нагадав, що загальна вартість оголошеного пакета становить 1,16 млрд євро.
"Пакет включає два літаки повітряного спостереження і управління (ACS890), які допоможуть Україні виявляти цілі на великій відстані", - зазначив він.
Самуельссон додав, що напередодні прем'єр Ульф Крістерссон представив ці літаки безпосередньо послу України у Швеції.
Нагадаємо, крім літаків ASC 890 Швеція передасть Україні весь шведський запас бронетранспортерів 302, ракети Rb 99 (AMRAAM), які можуть використовуватися як на літаках, так і в наземних системах ППО, артилерійські боєприпаси та ресурси для обслуговування раніше переданої техніки.
Ульф Крістерссон зазначив, що пакет підтримки зосереджений головним чином на трьох речах, яких Україна зараз потребує найбільше і про які вона чітко просила: ППО, боєприпаси і бронетехніка.
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