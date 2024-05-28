Швеція відмовилася від планів щодо відправлення винищувачів Gripen в Україну

Швеція призупиняє плани щодо відправлення винищувачів Gripen в Україну, щоб дати можливість ввести в дію винищувачі F-16.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Інші країни коаліції настійно просили нас почекати з системою Gripen", - заявив він, маючи на увазі країни, які планують передати Україні літаки F-16 американського виробництва.

При цьому міністр додав, що це пов'язано з тим, що "зараз основна увага приділяється впровадженню системи F-16".

Минулого року Україна почала переговори зі Швецією про можливість отримання винищувачів Gripen, і скандинавська країна пізніше заявила, що оцінить потенціал відправки літаків, вироблених шведським оборонним підрядником Saab.

Gripen для України

JAS 39 Gripen - це багатоцільовий винищувач, розроблений шведською компанією Saab. Він був прийнятий на озброєння шведських ВПС у 1997 році і відтоді експортувався в кілька інших країн. Gripen відомий своєю маневреністю, надійністю і доступною ціною.

Наприкінці травня 2023 року Швеція зробила важливий крок на підтримку України, дозволивши українським пілотам пройти тренування на винищувачі JAS 39 Gripen. Тренування проходили на симуляторах та включали пробні польоти.

Як зазначали в Офісі президента України, передача шведських Gripen Україні, як і раніше обумовлене постачання F-16, потребує узгодження з іншими країнами.

Варто зазначити, що ще наприкінці лютого шведський парламент виступив за негайне рішення щодо постачання Україні літаків Gripen.