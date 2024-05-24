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Першого заступника директора НАБУ усунули в зв'язку з розслідуванням зливу інформації
17:52 24.05.2024 |
Першого заступника Національного антикорупційного бюро відсторонили від виконання обов'язків, повідомляє пресслужба НАБУ 25 травня.
Це пояснили метою забезпечення обʼєктивного досудового розслідування, відкритого через ймовірний витік інформації.
«Наказом Директора #НАБУ за відповідною заявою про можливий конфлікт інтересів усунуто Першого заступника Директора НАБУ від виконання посадових обов'язків та керівництва, закріпленими у внутрішніх документах напрямами та підрозділами», - йдеться в повідомленні.
НАБУ обіцяє інформувати громадськість про перебіг розслідування, а також наголошує, що колектив Бюро «максимально зацікавлений в проведенні повного, всебічного та неупередженого розслідування за цим фактом».
Пресслужба не називає імені посадовця, водночас першим заступником голови НАБУ є Гізо Углава. Він не коментував ситуацію публічно.
22 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що провела обшук в помешканні детектива одного з підрозділів НАБУ. Слідчі дії були частиною досудового розслідування Управління внутрішнього контролю НАБУ за статтями про зловживання владою та розголошення даних.
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Стаття на тему:
24.05.2024 Великий скандал через «дрібну справу». Чому посварилися САП і НАБУ
Два антикорупційні органи увійшли в гострий конфлікт, який уже став публічним. І це, звичайно, позначиться на їхній ефективності, оскільки НАБУ та САП не можуть працювати один без одного.
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