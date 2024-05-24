Першого заступника директора НАБУ усунули в зв'язку з розслідуванням зливу інформації

Першого заступника Національного антикорупційного бюро відсторонили від виконання обов'язків, повідомляє пресслужба НАБУ 25 травня.

Це пояснили метою забезпечення обʼєктивного досудового розслідування, відкритого через ймовірний витік інформації.

«Наказом Директора #НАБУ за відповідною заявою про можливий конфлікт інтересів усунуто Першого заступника Директора НАБУ від виконання посадових обов'язків та керівництва, закріпленими у внутрішніх документах напрямами та підрозділами», - йдеться в повідомленні.

НАБУ обіцяє інформувати громадськість про перебіг розслідування, а також наголошує, що колектив Бюро «максимально зацікавлений в проведенні повного, всебічного та неупередженого розслідування за цим фактом».

Пресслужба не називає імені посадовця, водночас першим заступником голови НАБУ є Гізо Углава. Він не коментував ситуацію публічно.

22 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що провела обшук в помешканні детектива одного з підрозділів НАБУ. Слідчі дії були частиною досудового розслідування Управління внутрішнього контролю НАБУ за статтями про зловживання владою та розголошення даних.

Відео на тему





Стаття на тему:

24.05.2024 Великий скандал через «дрібну справу». Чому посварилися САП і НАБУ

Два антикорупційні органи увійшли в гострий конфлікт, який уже став публічним. І це, звичайно, позначиться на їхній ефективності, оскільки НАБУ та САП не можуть працювати один без одного.