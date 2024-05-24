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АНАЛІТИКА

Першого заступника директора НАБУ усунули в зв'язку з розслідуванням зливу інформації

17:52 24.05.2024 |

Політика

 

Першого заступника Національного антикорупційного бюро відсторонили від виконання обов'язків, повідомляє пресслужба НАБУ 25 травня.

Це пояснили метою забезпечення обʼєктивного досудового розслідування, відкритого через ймовірний витік інформації.

«Наказом Директора #НАБУ за відповідною заявою про можливий конфлікт інтересів усунуто Першого заступника Директора НАБУ від виконання посадових обов'язків та керівництва, закріпленими у внутрішніх документах напрямами та підрозділами», - йдеться в повідомленні.

НАБУ обіцяє інформувати громадськість про перебіг розслідування, а також наголошує, що колектив Бюро «максимально зацікавлений в проведенні повного, всебічного та неупередженого розслідування за цим фактом».

Пресслужба не називає імені посадовця, водночас першим заступником голови НАБУ є Гізо Углава. Він не коментував ситуацію публічно.

22 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що провела обшук в помешканні детектива одного з підрозділів НАБУ. Слідчі дії були частиною досудового розслідування Управління внутрішнього контролю НАБУ за статтями про зловживання владою та розголошення даних.

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