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АНАЛІТИКА

Міністр оборони Британії заявив про докази передачі Китаєм зброї Росії

 

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс у середу звинуватив Китай у наданні або підготовці до надання Росії летальної зброї для використання у війні проти України.

Британського міністра цитує агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Шаппс заявив на конференції в Лондоні, що американська і британська військова розвідки мають докази того, що допомога у вигляді летальної зброї "вже надходить або буде надходити з Китаю в Росію", а далі - на поле бою в Україну.

Міністр сказав, що, на його думку, "це значний розвиток подій".

"Ми повинні бути стурбовані цим, тому що в перші дні цієї війни Китай хотів би представити себе як країну, що має стримуючий вплив на президента Росії Владіміра Путіна", - додав він.

Шаппс також зазначив, що "у нас є докази того, що Росія і Китай співпрацюють у розробці бойової техніки для використання в Україні".

"Як ми бачили з державного візиту Путіна до Пекіна та 64% зростання торгівлі між Росією та Китаєм з моменту повномасштабного вторгнення... вони прикривають один одного", - заявив британський міністр.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон 6 травня за підсумками переговорів із китайським лідером Сі Цзіньпінем у Парижі привітав зобов'язання Пекіна "утримуватися від продажу будь-якої зброї" і "будь-якої допомоги Москві".

А США звинувачували Китай у допомозі Росії досягти військових цілей в Україні та попереджали про санкції за підтримку російської війни.
 

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