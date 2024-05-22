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Міністр оборони Британії заявив про докази передачі Китаєм зброї Росії
14:44 22.05.2024 |
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс у середу звинуватив Китай у наданні або підготовці до надання Росії летальної зброї для використання у війні проти України.
Британського міністра цитує агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".
Шаппс заявив на конференції в Лондоні, що американська і британська військова розвідки мають докази того, що допомога у вигляді летальної зброї "вже надходить або буде надходити з Китаю в Росію", а далі - на поле бою в Україну.
Міністр сказав, що, на його думку, "це значний розвиток подій".
"Ми повинні бути стурбовані цим, тому що в перші дні цієї війни Китай хотів би представити себе як країну, що має стримуючий вплив на президента Росії Владіміра Путіна", - додав він.
Шаппс також зазначив, що "у нас є докази того, що Росія і Китай співпрацюють у розробці бойової техніки для використання в Україні".
"Як ми бачили з державного візиту Путіна до Пекіна та 64% зростання торгівлі між Росією та Китаєм з моменту повномасштабного вторгнення... вони прикривають один одного", - заявив британський міністр.
Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон 6 травня за підсумками переговорів із китайським лідером Сі Цзіньпінем у Парижі привітав зобов'язання Пекіна "утримуватися від продажу будь-якої зброї" і "будь-якої допомоги Москві".
А США звинувачували Китай у допомозі Росії досягти військових цілей в Україні та попереджали про санкції за підтримку російської війни.
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