Німецький виробник БПЛА Quantum-Systems відкриє ще один завод в Україні

Німецький виробник безпілотників Quantum-Systems відкриє ще одне виробництво дронів в Україні з потужністю до 1000 БПЛА на рік.

Про це повідомили на сайті компанії.

Новий завод стане другим підприємством компанії в Україні, і очікується, що до кінця року на ньому працюватиме близько 100 людей. Очікується, що він збільшить виробничі потужності до 1 000 безпілотників на рік, включно з виробництвом запчастин.

Quantum-Systems інвестує у нове виробництво до шести мільйонів євро протягом наступних двох років.





Нагадаємо:

Німецький виробник БпЛА Quantum-Systems створив окремий R&D-центр (центр досліджень і розробок) в Україні і планує наймати фахівців.