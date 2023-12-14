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АНАЛІТИКА

Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні

 

Німецький виробник БпЛА Quantum-Systems створює окремий R&D-центр (центр досліджень і розробок) в Україні і планує наймати фахівців.

Про це у коментарі DOU заявив Country Chief Operational Officer компанії Олександр Бережний.

За словами DOU, навесні цього року Quantum-Systems відкрила в Україні Центр із сервісу, підтримки, навчання та логістики (SSTLC).

"У цьому закладі почали готувати операторів дронів "Vector", також Центр став новою локацією для ремонту й закупівлі запасних частин", - йдеться у повідомленні.

А влітку у Quantum-Systems говорили, що не відкриватимуть в Україні нові офіси, представництва чи R&D-центри, натомість планують більше зосередитися на розвитку власного виробничого відділу.

Зазначається, що розробка компанії Quantum-Systems - бпЛА "Vector" - може злітати й приземлятися вертикально, має двигун із низьким рівнем шуму і зашифрований IP-зв'язок, який передає відеопотік. Компанія співпрацює з Міноборони України: на потреби ЗСУ вже передали сотні таких дронів (точні цифри засекречені).


Напередодні в Мінцифри повідомили, що Quantum-Systems приєднався до простору Дія.Сity.

"Нещодавно компанія відгукнулася на заклик Українського уряду заснувати виробництво в Україні. Тож резидентство в Дія.City допоможе компанії створити в Україні потужності для виробництва дронів та запуску R&D-центру", - пояснили в міністерстві.

За словами Бережного, значна частина роботи українського Центру SSTLC ще з квітня 2023 року є дотичною до R&D, тому компанія вирішила створирти окремий відділ для розробок і досліджень.

"Український R&D-підрозділ зростатиме, він поєднуватиме software і hardware інженерію. Яких саме фахівців ми шукатимемо, поки не можу сказати.

Із безпекових міркувань я не можу повідомити, де саме географічно буде R&D-підрозділ, але він працюватиме на базі Центру SSTLC. Також я не можу назвати точну цифру операторів дронів, яких ми вже підготували, адже таким чином ми допоможемо ворогу зрозуміти, яка кількість бортів знаходиться в експлуатації ЗСУ. Однак зазначу, що ми це робимо дуже швидко і мова про кілька десятків операторів щомісяця", - додав він.

Country Chief Operational Officer компанії уточнив, що у 2024 році в Україні вироблятимуть запасні частини для дронів "Vector", а на 2025-й планують вже повну збірку цих БпЛА.

"Щоб реалізувати ці плани, ми орендували приміщення площею кілька тисяч квадратних метрів для нашої команди з виробництва, досліджень і розробок. Плануємо, що над цим проєктом працюватимуть орієнтовно 40 фахівців", - зазначив він.
За матеріалами: Економічна правда
 

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