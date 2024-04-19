ABC News: Ізраїль завдав ракетного удару по об'єкту в Ірані

Супутниковий знімок іранського міста Ісфахан

Ізраїль у ніч на п'ятницю, 19 квітня, завдав ракетного удару по об'єкту на території Ірану, повідомив телеканал ABC News із посиланням на неназваного американського чиновника. За даними іранських державних ЗМІ, поруч з аеропортом міста Ісфахан прогриміли вибухи, їх причина невідома.

У кількох районах Ірану працювали системи ППО. "Іранська протиповітряна оборона була активована в небі кількох провінцій країни", - йдеться в повідомленні державного агентства IRNA.

Як передає агентство FARS, три вибухи сталися недалеко від бази ВПС, яка розташована біля міжнародного аеропорту.

Іран повідомив про збиті безпілотники

Офіційний представник Іранського космічного агентства Хосейн Даліріан заявив, що "кілька" безпілотних літальних апаратів були "успішно збиті" силами ППО. "Наразі повідомлень про ракетну атаку немає", - написав він у соціальній мережі X.

Агентство Tasnim, посилаючись на джерела, повідомило, що ядерні об'єкти в провінції Ісфахан перебувають "у повній безпеці".

За даними ЗМІ, Іран призупинив польоти над частиною міст. Зокрема, як уточнило агентство Mehr, польоти тимчасово зупинено до Тегерана, Ісфахана та Шираза, а також до аеропортів на заході, північному заході та південному заході країни.

Іранська влада цю інформацію поки що не коментує.

Удар Ірану по Ізраїлю

Запуск ракет стався після безпрецедентної повітряної атаки Ісламської Республіки проти Ізраїлю, здійсненої в ніч на 14 квітня. За даними армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), країну намагалися атакувати 170 безпілотників, понад 120 балістичних ракет і більше ніж 30 крилатих ракет, проте Ізраїлю та його союзникам вдалося збити 99 відсотків із них, причому переважну більшість - за межами країни. Крім західних країн Ізраїлю допомогли деякі арабські держави. Крім Ірану, удари по Ізраїлю завдавали єменські хусити, а також проіранські угруповання з території Іраку.

17 квітня ізраїльські ЗМІ повідомили, що Ізраїль визначився з відповіддю на цей напад, проте ще не призначив терміну для удару у відповідь.