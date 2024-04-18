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АНАЛІТИКА

Прем'єр Чехії: Маємо гроші на 500 тисяч снарядів, перші поставки можуть бути в червні

 

Чеський прем'єр-міністр Петр Фіала заявив, що ініціатива Праги вже зібрала достатньо грошей для купівлі 500 тисяч артилерійських снарядів для України.

Про це він заявив на пресконференції в Брюсселі 17 квітня після зустрічі з генеральним секретарем НАТО та прем'єрами Нідерландів і Данії, повідомляє "Європейська правда".

За словами Фіали, разом із Нідерландами й Данією Чехія шукає різні шляхи, як допомоги Україні задовольнити потреби в артилерійських снарядах, системах протиповітряної оборони й перехоплювачах для ППО.

"Ви вже знаєте, що наша країна намагається допомогти як може. Завдяки чеській ініціативі стосовно боєприпасів ми вже можемо придбати приблизно 500 тисяч великокаліберних артилерійських снарядів. Майже 200 тисяч із них уже законтрактовані, і ще 300 тисяч контрактуються зараз", - оголосив він.

"Гадаю, що перші поставки надійдуть в Україну в червні", - додав чеський прем'єр.

Загалом Чехія ідентифікувала по всьому світу понад мільйон одиниць артилерійських боєприпасів, які можна закупити для України за межами Європи.

Напередодні президент Чехії Петр Павел високо оцінив той факт, що чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів для України, яка вже понад два роки протистоїть повномасштабній російській агресії, набрала таких обертів.
Ключові теги: Чехія
 

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