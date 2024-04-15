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АНАЛІТИКА

Конгрес цього тижня розгляне допомогу Україні та Ізраїлю

 

Спікер Палати представників Майк Джонсон цього тижня намагатиметься просунути на голосування проєкт допомоги Ізраїлю, який також включає фінансування України та союзників в Азії (включно з Тайванем - Ред.).

Як передає AP, про це він заявив у неділю, 14 квітня, в ефірі телеканалу Fox News. За словами Джонсона, "він і республіканці розуміють необхідність підтримувати Ізраїль, і цього тижня вони спробують надати допомогу" (у США робочий тиждень починається з неділі - Ред.).

Своєю чергою, голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер, який також представляє Республіканську партію, в ефірі "NBC News" зазначив, що Джонсон "дав зрозуміти, що він бачить шлях для фінансування Ізраїлю, України та союзників в Азії, і що це питання буде вирішено у найближчі дні".

"Всі розуміють, що це критичний момент, коли Росія починає завойовувати позиції, Україна починає програвати та втрачати здатність захищати себе, Сполучені Штати повинні зробити крок вперед і надати Україні зброю, якої вони потребують, і я думаю, що ми побачимо переважну підтримку цього питання в Палаті представників на цьому тижні", - сказав Тернер.

Законопроєкт щодо допомоги Україні

Конгрес США з осені 2023 року не може погодити нову військову допомогу Києву. 13 лютого, після довгих перемовин, Сенат схвалив законопроєкт, який передбачає виділення понад 60 мільярдів доларів на підтримку України, 14,1 мільярда - на допомогу Ізраїлю, 4,83 мільярда - на підтримку партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, включно з Тайванем.

Документ ще має схвалити Палата представників, де, на відміну від Сенату, більшість мають республіканці.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Ізраїль, США
 

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