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Реформа БЕБ: Комітет cхвалив нову редакцію законопроєкту, але без зауважень бізнесу
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити у новій редакції законопроєкт № 10439 про реформу Бюро економічної безпеки (БЕБ). Втім, без зауважень бізнесу та узгодження іноземних партнерів.
Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев та заступник голови комітету, народний депутат Ярослав Железняк.
Своєю чергою, заступник голови комітету, народний депутат Ярослав Железняк заявив, що схвалена версія законопроєкту не узгоджена з іноземними партнерами та не включає зауваження бізнесу.
"З купою помилок та дірок для потім оскарження в судах. При тому, всі на словах згодні з пропозиціями і зауваженням, але все одно голосували текст який спустили з ОП", - зазначив нардеп.
"Коротше, мені здається, вони "дурять" на кожному кроці нас і партнерів чисто, щоб вже руку не збивати", - написав нардеп у телеграм-каналі.
За словами Гетманцева, нова редакція на повторне перше читання передбачає наступні пункти:
* Відбір і подання на розгляд прем'єр-міністра України не більше двох кандидатур на посаду директора БЕБ;
* Перші строки для незалежних оцінок (аудитів) ефективності діяльності БЕБ (проведення оцінки здійснюється Комісією після завершення першого і третього року на посаді директора БЕБ);
* Доопрацьований механізм атестації працівників БЕБ, строк проведення якої не може перевищувати дванадцяти місяців з дня призначення на посаду директора БЕБ;
* Директор БЕБ, призначений в порядку, передбаченому цим Законом, формує нову дисциплінарну комісію.
Стаття на тему:
22.03.24 Закон про перезавантаження БЕБ та оцінка податкових пільг серед найважливіших умов наступного траншу від МВФ - голова місії
Ключовими умовами для подальшого своєчасного виділення траншів Міжнародним валютним фондом Україні в рамках програми розширеного фінансування EFF є реформи, спрямовані на зміцнення управління і на підтримку сталого фінансового стану, заявив глава місії Гевін Грей.
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