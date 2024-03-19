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Комітет парламенту Швеції схвалив поставку Україні протитанкових ракет і бойових катерів
22:11 19.03.2024 |
Комітет з фінансів парламенту Швеції підтримав пропозицію уряду про постачання в Україну нової партії військової допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку парламенту Швеції.
Зазначається, що йдеться про оборонне обладнання:
* артилерійські боєприпаси;
* ручні гранати;
* протитанкові ракети;
* підводна зброя;
* бойові катери.
Також буде передано медичне обладнання, медичні транспортні засоби та продовольство.
Окремо Україна отримала і фінансову підтримку, яка включає в себе внески до фондів і кілька двосторонніх і багатосторонніх безоплатних проєктів, створених країнами ЄС і НАТО для підтримки України.
"Крім того, підтримка включає в себе реалізацію заходів з навчання та забезпечення безпеки в Україні для розвитку її оборонного потенціалу", - додали в парламенті.
Допомога Україні від Швеції
Наприкінці листопада минулого року стало відомо, що Швеція виділить Україні фінансову допомогу. Кошти підуть на ініціативу Grain From Ukraine (Зерно з України).
Також повідомлялося, що 11 грудня 2023 року прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон оголосив про виділення Україні нового пакету допомоги у розмірі 133,5 млн доларів, зокрема на підтримку енергетики в зимовий період.
Також Швеція разом із Британією нещодавно приєдналася до коаліції дронів для України. Днями уряд Швеції ухвалив рішення передати Україні гідроцикли Берегової охорони.
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