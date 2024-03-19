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Не тільки тральщик Narcis: Бельгія передасть Україні 300 броньованих машин Iveco LMV та артилерійські боєприпаси
22:01 19.03.2024 |
Кілька годин тому ми писали, що Бельгія передасть Україні третій мінний тральщик Narcis. Як виявилося, до нового пакету допомоги увійде також інше озброєння.
Пакет озброєння розрахований на 400 млн євро. Окрім тральщика, ЗСУ також отримають 300 броньованих автомобілів Iveco LMV і снаряди для артилерії. Коли почнуться поставки озброєння, інформації наразі немає.
Для тих, хто не в курсі
Iveco LMV (Light Multirole Vehicle) - це італійський легкий броньований автомобіль, розроблений компанією Iveco. LMV призначений для різних завдань, включно з транспортуванням піхоти, охороною кордонів, розвідкою і десантуванням. Він має високу мобільність і захищеність завдяки сучасним технологіям бронювання та підвіски. LMV також оснащений різними системами зв'язку та управління, що робить його ефективним у бойових умовах. Завдяки своїй надійності, маневровості та адаптивності до різних бойових сценаріїв, цей автомобіль активно використовується в різних арміях світу.
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|Не тільки тральщик Narcis: Бельгія передасть Україні 300 броньованих машин Iveco LMV та артилерійські боєприпаси
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