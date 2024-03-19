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АНАЛІТИКА

Не тільки тральщик Narcis: Бельгія передасть Україні 300 броньованих машин Iveco LMV та артилерійські боєприпаси

Не тільки тральщик Narcis: Бельгія передасть Україні 300 броньованих машин Iveco LMV та артилерійські боєприпаси

 

Кілька годин тому ми писали, що Бельгія передасть Україні третій мінний тральщик Narcis. Як виявилося, до нового пакету допомоги увійде також інше озброєння.

Не тільки тральщик Narcis: Бельгія передасть Україні 300 броньованих машин Iveco LMV та артилерійські боєприпаси

 

Пакет озброєння розрахований на 400 млн євро. Окрім тральщика, ЗСУ також отримають 300 броньованих автомобілів Iveco LMV і снаряди для артилерії. Коли почнуться поставки озброєння, інформації наразі немає.

Для тих, хто не в курсі

Iveco LMV (Light Multirole Vehicle) - це італійський легкий броньований автомобіль, розроблений компанією Iveco. LMV призначений для різних завдань, включно з транспортуванням піхоти, охороною кордонів, розвідкою і десантуванням. Він має високу мобільність і захищеність завдяки сучасним технологіям бронювання та підвіски. LMV також оснащений різними системами зв'язку та управління, що робить його ефективним у бойових умовах. Завдяки своїй надійності, маневровості та адаптивності до різних бойових сценаріїв, цей автомобіль активно використовується в різних арміях світу.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Бельгія
 

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