Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Бельгія оголосила, що передасть Україні тральник

Бельгія оголосила, що передасть Україні тральник

 

Бельгія з новим пакетом військової допомоги передасть третього морського мінного тральника Narcis для Військово-морських сил України.

Бельгія виступила в партнерстві з Нідерландами для передачі мінно-шукових судна Україні. Нагадаємо, остання раніше вже ухвалили рішення, аби передати два Narcis, тож це вже третій, який стане на озброєння України.

Тральники цього класу виконують не лише завдання з пошуку та знешкодження мін, але й можуть бути використані для логістичних місій, включаючи транспортування вантажів та боєприпасів. Вдосконалена електроніка та гідролокатори роблять їх ефективнішими та надійнішими у виконанні завдань.

Також, як відомо, Бельгія забезпечить базову підготовку, а Нідерланди - практичну частину навчань екіпажу.

Бельгія оголосила, що передасть Україні тральник

 

Для тих, хто не в курсі

Narcis - це мінний тральник класу Alkmaar, створений ще у 1990-х роках, що зараз використовується Бельгією, Францією та Нідерландами. Він базується на французьких тральниках класу Circé. Його головна мета - виявляти та знищувати у морських акваторіях міни, до того ж Narcis може використовуватись для логістичних завдань, як-от транспортування вантажів та боєприпасів.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Бельгія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,9744
  0,1746
 0,45
EUR
 1
 42,4470
  0,2018
 0,48

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,7222  0,20 0,52 39,2637  0,21 0,53
EUR 42,1552  0,19 0,45 42,9237  0,19 0,44

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,0950  0,14 0,37 38,1100  0,87 2,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес