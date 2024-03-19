Бельгія оголосила, що передасть Україні тральник

Бельгія з новим пакетом військової допомоги передасть третього морського мінного тральника Narcis для Військово-морських сил України.

Бельгія виступила в партнерстві з Нідерландами для передачі мінно-шукових судна Україні. Нагадаємо, остання раніше вже ухвалили рішення, аби передати два Narcis, тож це вже третій, який стане на озброєння України.

Тральники цього класу виконують не лише завдання з пошуку та знешкодження мін, але й можуть бути використані для логістичних місій, включаючи транспортування вантажів та боєприпасів. Вдосконалена електроніка та гідролокатори роблять їх ефективнішими та надійнішими у виконанні завдань.

Також, як відомо, Бельгія забезпечить базову підготовку, а Нідерланди - практичну частину навчань екіпажу.

Для тих, хто не в курсі

Narcis - це мінний тральник класу Alkmaar, створений ще у 1990-х роках, що зараз використовується Бельгією, Францією та Нідерландами. Він базується на французьких тральниках класу Circé. Його головна мета - виявляти та знищувати у морських акваторіях міни, до того ж Narcis може використовуватись для логістичних завдань, як-от транспортування вантажів та боєприпасів.