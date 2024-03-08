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Прем'єр Чехії уточнив: гроші зібрали на купівлю 300 тисяч снарядів для України
14:17 08.03.2024 |
Чехія зібрала кошти на купівлю 300 тисяч снарядів для України, заявив прем'єр-міністр країни Петр Фіала.
Про це очільник чеського уряду написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".
"Щиро дякуємо всім країнам, які долучилися до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України. Нам вдалося зібрати достатньо коштів, щоб купити першу партію з 300 тисяч артилерійських снарядів", - зазначив Фіала.
Він додав, що мета - доставити набагато більше боєприпасів в Україну.
"Наша робота і допомога Україні на цьому не закінчується. Ми продовжуємо шукати партнерів, щоб і надалі підтримувати Україну в її відважній боротьбі з російським агресором", - підкреслив прем'єр Чехії.
Напередодні президент Чехії Петр Павел заявляв, що союзники України передали всю суму коштів, необхідну для придбання 800 тисяч артилерійських снарядів.
На Мюнхенській безпековій конференції Павел повідомив, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів стандартного калібру НАТО, які можна за кілька тижнів відправити в Україну, якщо знайти для цього фінансування.
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