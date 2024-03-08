18 країн зібрали гроші на 800 тисяч снарядів для ЗСУ

Президент Чехії Петр Павел повідомив у четвер, 7 березня, що коаліція з 18 країн за ініціативою Чехії зібрала необхідну суму на закупівлю 800 тисяч боєприпасів для України поза межами ЄС, пише AFP.

За його словами, тепер чеський уряд повинен створити угоду про постачання. "Ми зібрали всю суму, необхідну для купівлі всього цього обсягу (боєприпасів - Ред.), - сказав Павел, втім безпосередньо суму не назвав. - Якщо не буде принципових проблем, боєприпаси можуть дістатися України протягом декількох тижнів".

Закуплять 155-мм і 122-мм снаряди

Про те, що Чехія разом із Канадою та Данією знайшла ці боєприпаси у потенційних постачальників за межами Європейського Союзу, Павел повідомив в середині лютого. Йдеться про 500 тисяч снарядів калібру 155 мм і 300 тисяч снарядів калібру 122 мм.

У кого саме закуплять снаряди, наразі не повідомляється. Раніше видання Politico писало, що Чехія вела переговори щодо боєприпасів у Південній Кореї, Туреччині та ПАР.

Як повідомляло раніше видання Financial Times, Прага намагалася акумулювати 1,5 мільярда доларів на закупівлю цих снарядів.

Повний перелік країн, які фінансують ініціативу, не оголошується. Однак відомо, що профінансувати її зголосилися, зокрема, Нідерланди (на 250 мільйонів євро), Бельгія (на 200 мільйонів євро), Норвегія (на 140 мільйонів євро), Німеччина (точна сума не називається, але йдеться про "тризначну суму в мільйонах євро" ), Великобританія, Канада, Франція, Данія, Латвія і Литва, Швеція (на неназвані суми).