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АНАЛІТИКА

Європарламент стурбований обмеженням виїзду депутатів за кордон

 

Європейський парламент в ухваленій напередодні резолюції щодо необхідності підтримки України висловив стурбованість через обмеження закордонних поїздок українських депутатів, зокрема, від опозиції.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У пункті 42 резолюції сказано, що парламент "висловлює стурбованість обмеженням закордонних поїздок депутатів Верховної Ради України".

Європарламент вважає, що це може розглядатися як невибіркове обмеження політичної діяльності обраних народних депутатів, зокрема тих, хто представляє опозицію.

Парламент переконаний, що під час війни "не можна нехтувати будь-яким політичним ресурсом, який може представляти справу України на будь-якому міжнародному форумі".

Стаття на тему:

10.01.24 Диктатура Верховної ради: як у парламенті виводять на міжнародний рівень боротьбу з опозицією
Досі партнери заплющували очі навіть на найгостріші проблеми в Україні. У 2024 році мовчанка завершиться. У Європі вже заплановані публічні дебати про це...

Нагадаємо, європейський комісар із питань розширення Олівер Варгеї 29 лютого опублікував лист від лідера фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка, який попросив його вплинути на уряд України та припинити "дискримінаційну практику" невипуску за кордон.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина звинуватила Порошенка у спробі зриву євроінтеграції через його лист до єврокомісара.

За останні місяці стались кілька гучних скандалів із недопуском опозиційних депутатів на зустрічі з міжнародними партнерами, і ця тема привернула увагу ЗМІ.

Ключові теги: ЄС
 

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