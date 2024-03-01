Фінансові новини
- |
- 01.03.24
- |
- 12:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Європарламент стурбований обмеженням виїзду депутатів за кордон
10:59 01.03.2024 |
Європейський парламент в ухваленій напередодні резолюції щодо необхідності підтримки України висловив стурбованість через обмеження закордонних поїздок українських депутатів, зокрема, від опозиції.
Про це повідомляє "Європейська правда".
У пункті 42 резолюції сказано, що парламент "висловлює стурбованість обмеженням закордонних поїздок депутатів Верховної Ради України".
Європарламент вважає, що це може розглядатися як невибіркове обмеження політичної діяльності обраних народних депутатів, зокрема тих, хто представляє опозицію.
Парламент переконаний, що під час війни "не можна нехтувати будь-яким політичним ресурсом, який може представляти справу України на будь-якому міжнародному форумі".
Стаття на тему: 10.01.24 Диктатура Верховної ради: як у парламенті виводять на міжнародний рівень боротьбу з опозицією
Досі партнери заплющували очі навіть на найгостріші проблеми в Україні. У 2024 році мовчанка завершиться. У Європі вже заплановані публічні дебати про це...
Стаття на тему:
10.01.24 Диктатура Верховної ради: як у парламенті виводять на міжнародний рівень боротьбу з опозицією
Нагадаємо, європейський комісар із питань розширення Олівер Варгеї 29 лютого опублікував лист від лідера фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка, який попросив його вплинути на уряд України та припинити "дискримінаційну практику" невипуску за кордон.
Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина звинуватила Порошенка у спробі зриву євроінтеграції через його лист до єврокомісара.
За останні місяці стались кілька гучних скандалів із недопуском опозиційних депутатів на зустрічі з міжнародними партнерами, і ця тема привернула увагу ЗМІ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський підписав Указ про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду
|Європарламент закликав країни ЄС збільшити і прискорити військову підтримку Україні - резолюція
|Буданов натякнув на прорахунки в роботі Залужного
|ЄC остаточно схвалив програму для України на 50 млрд євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Туск: Польща обговорює з Україною тимчасове закриття кордону для руху товарів
|Закон про корпуправління держкомпаніями запроваджує новий інструмент - листи очікувань власника - заступник міністра економіки
|Європарламент проголосував за виділення 50 млрд євро Україні
|Макрон оголосив про створення коаліції для постачання Україні ракет великої дальності
|Дрони, боєприпаси і не тільки. Німеччина передала Україні нову військову допомогу
|Новим головою НАЗК обрали Віктора Павлущика
Бізнес
|У Intel новий план — відвантажити 100 млн процесорів для комп’ютерів зі штучним інтелектом за два роки
|Micron представила найкомпактніший чип пам'яті UFS 4.0 для смартфонів з об'ємом до 1 ТБ
|Apple відмовляється від створення електромобіля — Марк Гурман
|Google інтегрувала чат-бота Gemini в застосунок Messages і додала генерацію текстових резюме на основі ШІ в Android Auto
|Lenovo представила прозорий ноутбук ThinkBook
|Китайські розробники винайшли DVD-диск, який здатен вмістити неймовірну кількість контенту - 220 000 фільмів
|Автоконцерн Stellantis купив ШІ-сервіс CloudMade з українською командою розробників