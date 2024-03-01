Європейський комісар із питань розширення каже, що Порошенко поскаржився йому на «дискримінацію опозиції»

Європейський комісар із питань розширення Олівер Варгеї 29 лютого опублікував листа від лідера фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка, який просить його вплинути на уряд України та припинити "дискримінаційну практику" невипуску за кордон опозиції.

Про це повідомляє "Європейська правда".

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На фотографіях листа, написаного Порошенком, стверджується, що він отримав попереднє запрошення на конференцію Європейської народної партії, що відбудеться в Бухаресті 6-7 березня, від її голови Манфреда Вебера.

На конференції Порошенко має "виступити перед високоповажною аудиторією щодо ситуації в Україні та ролі Європейської народної партії в посиленні підтримки нашої держави в ці непрості часи", йдеться в листі.

"Прошу Вас надіслати відповідні повідомлення уряду України з метою наполегливо заохотити владу припинити дискримінаційну практику щодо опозиційних партій і гарантувати всебічне дотримання політичного плюралізму та прав опозиції в Україні відповідно до критеріїв членства в ЄС", - зазначається в опублікованому Варгеї документі.

Далі Порошенко просить у разі, якщо "Ваше прохання не знайде відповіді", порушити згадане питання в контексті прийдешнього звіту Єврокомісії про прогрес України щодо руху в ЄС та розробки переговорної рамки про вступ.

"У функціональній демократії опозицію не можна обмежувати", - підписав листа угорський єврокомісар. Судячи з підпису, він був відправлений напередодні, 28 лютого.

Офіційно ані Петро Порошенко, ані "Європейська солідарність" не коментували відправлення листа.

Нагадаємо, раніше в лютому Порошенко стверджував, що голова Верховної ради Руслан Стефанчук не підписав розпорядження про відрядження для участі в Мюнхенській конференції з питань безпеки нібито через загрозу його життю. У Раді тоді заявили, що не отримували від Порошенка "заяв і відповідних документів".

За останні місяці стались кілька гучних скандалів із недопуском опозиційних депутатів на зустрічі з міжнародними партнерами, і ця тема привернула увагу ЗМІ.