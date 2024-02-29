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Буданов натякнув на прорахунки в роботі Залужного
13:43 29.02.2024 |
Начальник Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України Кирило Буданов дав зрозуміти, що підтримує рішення президента Володимира Зеленського звільнити Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ).
Відповідну заяву він зробив під час інтерв'ю для канадського мовника CBC News, оприлюдненого 28 лютого.
У розмові з журналістами Буданов поставив риторичне запитання: "Якщо все добре, і чудово, і все робиться правильно, то чому тоді ми опинилися в тій ситуації, що є?".
Коментуючи інформацію ЗМІ про нібито явний розкол між Зеленським і Залужним, Буданов сказав, що навряд чи між чоловіками можуть бути особисті розбіжності, коли один з них - прямий підлеглий іншого.
Стаття на тему:
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Вячеслав и Диана Стрелковские - владельцы дома, в котором проживали помощник президента Мария Левченко, замминистра МВД Гогилашвили и начальник ГУР МО Буданов, являются гражданами России, получили паспорта в июле 2015-го в Крыму.
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