Буданов натякнув на прорахунки в роботі Залужного

Начальник Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України Кирило Буданов дав зрозуміти, що підтримує рішення президента Володимира Зеленського звільнити Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ).

Відповідну заяву він зробив під час інтерв'ю для канадського мовника CBC News, оприлюдненого 28 лютого.

У розмові з журналістами Буданов поставив риторичне запитання: "Якщо все добре, і чудово, і все робиться правильно, то чому тоді ми опинилися в тій ситуації, що є?".

Коментуючи інформацію ЗМІ про нібито явний розкол між Зеленським і Залужним, Буданов сказав, що навряд чи між чоловіками можуть бути особисті розбіжності, коли один з них - прямий підлеглий іншого.

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