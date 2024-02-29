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АНАЛІТИКА

Буданов натякнув на прорахунки в роботі Залужного

13:43 29.02.2024 |

Політика

 

Начальник Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України Кирило Буданов дав зрозуміти, що підтримує рішення президента Володимира Зеленського звільнити Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ).

Відповідну заяву він зробив під час інтерв'ю для канадського мовника CBC News, оприлюдненого 28 лютого.

У розмові з журналістами Буданов поставив риторичне запитання: "Якщо все добре, і чудово, і все робиться правильно, то чому тоді ми опинилися в тій ситуації, що є?".

Коментуючи інформацію ЗМІ про нібито явний розкол між Зеленським і Залужним, Буданов сказав, що навряд чи між чоловіками можуть бути особисті розбіжності, коли один з них - прямий підлеглий іншого.

Стаття на тему:

21.12.21 У «обнальщика» Стрелковского, сдавшего дом Гогилашвили, согласно базе данных, паспорт РФ
Вячеслав и Диана Стрелковские - владельцы дома, в котором проживали помощник президента Мария Левченко, замминистра МВД Гогилашвили и начальник ГУР МО Буданов, являются гражданами России, получили паспорта в июле 2015-го в Крыму.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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