Україна підписала угоду про безпеку з Італією

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в суботу в Києві з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

"Наші зустрічі з главою уряду Італії Джорджею Мелоні завжди змістовні. Важливим результатом сьогоднішньої стало підписання двосторонньої безпекової угоди. Цей документ закладає міцне підґрунтя для тривалого безпекового партнерства між Україною та Італією", - написав він у телеграм-каналі.

"Сьогодні ж обговорили й подальшу підтримку України в контексті головування Італії в G7. Дякую Італії за підтримку України, зокрема обороноздатність і відновлення нашої держави, і за продовження надання військової допомоги Україні до кінця 2024 року", - написав також він.

Згідно з текстом, розміщеним на сайті Офісу президента, "угода закріплює основні компоненти безпекових зобов'язань з боку Італії, зокрема, щодо довгострокової військової та фінансової допомоги протягом її дії. Вона визначає пріоритетні сфери двостороннього співробітництва між Україною та Італією у військовій та невійськовій сферах, зокрема в політичній, фінансовій, гуманітарній та у сфері реформ".

"У документі зафіксовано, що Італія й надалі забезпечуватиме найнагальніші потреби України для зміцнення її безпекових можливостей. Італійська республіка вже продовжила на 2024 рік дію відповідного законодавства, що дозволяє подальшу військову підтримку, і надаватиме допомогу Україні протягом десяти років дії цієї угоди. Також Італія й надалі робитиме свій внесок у Місію ЄС з надання військової допомоги Україні шляхом проведення підготовки військовослужбовців", - йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента.

Крім того, Італійська Республіка продовжуватиме партнерство з Одесою та областю з метою надання підтримки, відновлення, посилення стійкості та проведення реформ.

Окремі блоки документа визначають співпрацю в питаннях санкційного тиску на агресора та притягнення РФ до відповідальності. Угода фіксує конкретні обсяги наданої Україні фінансової підтримки та військових пакетів від Італії від початку повномасштабної російської агресії разом із зобов'язанням Італійської Республіки продовжувати надавати таку допомогу протягом усіх десяти років договору.

"Крім того, документ підтверджує підтримку з боку Італії майбутнього членства України в НАТО, зокрема шляхом підтримки українських реформ та сумісності Сил безпеки й оборони України з Альянсом. Угода фіксує механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України. Документ чинний протягом десяти років з дати підписання і передбачає можливість перегляду партнерами у разі вступу України в НАТО до завершення його дії", - ідеться в повідомленні.