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АНАЛІТИКА

Рада провалила урядовий законопроєкт про перезавантаження БЕБ

14:19 23.02.2024 |

Право, Політика

 

Верховна Рада на засіданні 23 лютого не ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про перезавантаження Бюро економічної безпеки №10439, проти якого виступали посли країн G7 та українські бізнес-асоціації.

Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк.

Проєкт закону набрав 222 голоси "за" з 226 необхідних.

Железняк в коментарі ЕП додав, що урядовий закоопроєкт відправили на доопрацювання Кабінету міністрів.

Натомість на пропозицію ухвалити в першому читанні проєкт закону про перезавантаження БЕБ №10088-1, запропонований Комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики та який підтримує бізнес-спільнота, було відмовлено ставити його на голосування.

Стаття на тему:

21.02.2024 Посли G7 застерегли владу України від саботажу реформи Бюро економічної безпеки
Лист написаний на ім'я голови парламенту Руслана Стефанчука, а також адресований прем'єру Денису Шмигалю, голові Офісу президента Андрію Єрмаку та ще кільком урядовцям і парламентарям із правоохоронного та фінансового комітетів.

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За матеріалами: Економічна правда
 

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