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Посли G7 застерегли владу України від саботажу реформи Бюро економічної безпеки
23:06 21.02.2024 |
Посли держав "Групи семи" в листі до керівництва українських органів влади застерегли від ухвалення реформи Бюро економічної безпеки, яка не відповідає вимогам європейської інтеграції та програми Міжнародного валютного фонду.
Лист, який є в розпорядженні "Європейської правди", написаний на ім'я голови парламенту Руслана Стефанчука, а також адресований прем'єру Денису Шмигалю, голові Офісу президента Андрію Єрмаку та ще кільком урядовцям і парламентарям із правоохоронного та фінансового комітетів.
Посли G7 наголошують, що реформа Бюро економічної безпеки повинна містити чотири ключові положення:
* Відкритий і прозорий конкурс на посаду нового директора БЕБ.
* Незалежний аудит діяльності БЕБ через один і три роки після призначення нового директора.
* Можливість звільнення директора БЕБ на підставі висновків аудиту й неможливість звільнення рішенням уряду на підставі "незадовільних результатів" роботи.
* Переатестація всіх працівників БЕБ і призначення нових протягом року після призначення нового директора за прозорою та врегульованою законом процедурою.
"Наголошуємо, що ухвалення будь-якого законопроєкту без цих елементів негативно вплине на фіскальну стабільність країни та виконання умов програми МВФ і європейської інтеграції. Крім того, ми наполегливо рекомендуємо не включати в закон про БЕБ будь-які положення, які підривають незалежність інших інституцій", - йдеться в листі послів.
Звернення до ключових українських посадовців з'явилось того ж дня, коли два профільні комітети Верховної ради - правоохоронний та фінансовий - схвалили урядовий проєкт закону про реформу Бюро економічної безпеки.
Цей проєкт раніше критикували бізнес-асоціації та антикорупційні активісти через те, що він не містить належних механізмів переатестації та звільнення недоброчесних співробітників Бюро.
Урядову реформу БЕБ пов'язують із заступником голови Офісу президента Олегом Татаровим, якого називають неформальним "куратором" правоохоронної вертикалі в Україні.
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