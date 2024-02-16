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Україна й Німеччина підписали угоду про безпекову співпрацю
14:16 16.02.2024 |
Україна та Німеччина під час візиту президента України Володимира Зеленського до Берліна підписали двосторонню угоду про безпекову співпрацю, у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки" для України.
Таку інформацію у коментарі "Європейській правді" підтвердив речник Сергій Нікіфоров.
"Володимир Зеленський і я сьогодні підписали угоду про наші довгострокові зобов'язання в галузі безпеки. Історичний крок", – зазначив Шольц.
Він підкреслив, що Німеччина й надалі підтримуватиме Україну проти російської агресії.
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За словами Порошенка, у нього в рамках Мюнхенської безпекової конференції були заплановані зустрічі з керівництвом Євросоюзу, з президентами і головами урядів країн-членів Європейського Союзу.
Перед цим Офіс президента повідомив, що зустріч Зеленського й Шольца почалася і за її підсумками заплановане підписання угоди "про співробітництво у сфері безпеки" України й ФРН.
Зеленський і Шольц обговорять "подальшу підтримку України в оборонній, політичній та фінансовій сферах", а також підтримку України на шляху до ЄС і НАТО.
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Згадки про можливість підписання угоди в рамках візиту Зеленського до Берліна з'явилися також у західних ЗМІ. З них випливає, що йдеться про угоду у продовження рамкової декларації G7 про так звані "гарантії безпеки" для України, яку підписали на полях саміту НАТО у Вільнюсі.
Підписання угоди планується також з Францією, куди Зеленський вирушить після зустрічей у Німеччині.
До цього часу у рамках декларації підписали одну двосторонню угоду - зі Сполученим Королівством.
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