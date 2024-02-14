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Порошенко не візьме участі в Мюнхенській конференції з безпеки через відмову Стефанчука підписати розпорядження на його відрядження за кордон
20:19 14.02.2024 |
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук укотре не підписав розпорядження про відрядження лідеру фракції "Європейська солідарність" Петру Порошенку для участі в Мюнхенській конференції з безпеки через нібито загрозу його життю за кордоном.
"Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив чомусь спікеру парламенту Руслану Стефанчуку про те, що одразу ж після перетину кордону Україна - Польща, а особливо в Мюнхені, мені як п'ятому президенту і лідеру опозиції загрожує смертельна небезпека. І не здатні мене захистити, як особу, яку охороняють, ні Управління державної охорони, ні вся система безпеки Німеччини. І єдиний спосіб, щоб врятувати Порошенка - його не випустити", - сказав Порошенко на брифінгу після зустрічі зі Стефанчуком у середу.
За словами Порошенка, у нього в рамках Мюнхенської безпекової конференції були заплановані зустрічі з керівництвом Євросоюзу, з президентами і головами урядів країн-членів Європейського Союзу.
"Одразу ж після Мюнхенської безпекової конференції в рамках делегації IDU - це Міжнародний демократичний союз, де мене обрали почесним членом наглядової ради, представляючи світове демократичне співтовариство, ми мали їхати до Ізраїлю... Це запрошення на Мюнхенську безпекову конференцію, а це запрошення до Кнесету та підтверджена зустріч із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу", - сказав Порошенко, показавши запрошення.
Він нагадав, що торік керівництво парламенту також не підписало йому відрядження за кордон, зірвавши візити до США та Польщі.
Як повідомлялося, цього року керівництво Верховної Ради відмовило Порошенку в поїздці на засідання міжпарламентської ради Україна-НАТО до Брюсселя.
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