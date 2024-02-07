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ЗМІ: Зеленський відвідає Німеччину для участі в Мюнхенській конференції з безпеки
10:13 07.02.2024 |
Наприкінці наступного тижня очікується другий візит президента України Володимира Зеленського до Німеччини з початку повномасштабної російської агресії.
Як пише "Європейська правда", про це стало відомо німецькому виданню Tagesspiegel.
Згідно з інформацією Tagesspiegel, глава української держави планує відвідати Мюнхенську конференцію з питань безпеки, яка відбудеться з 16 по 18 лютого. Деталі візиту і точний графік все ще засекречені з міркувань безпеки.
Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген не захотів підтвердити участь Зеленського у конференції. Однак він повідомив, що організатор намагається забезпечити присутність українського президента: "Запрошення було надіслано Зеленському".
Минулого року Зеленський відкрив традиційну конференцію відеозверненням з української столиці. Відтоді Зеленський здійснив низку закордонних поїздок.
Серед них, зокрема, перший державний візит до Німеччини у воєнний час у травні минулого року. Тоді Зеленський зустрівся з канцлером Олафом Шольцом у Берліні та прийняв премію Карла Великого в Аахені.
Німеччина зараз є країною, яка після США надає Україні найбільшу підтримку. Одна лише Німеччина постачає Києву стільки зброї та боєприпасів, скільки всі інші країни ЄС разом узяті.
Як повідомлялося, уряди Росії та Ірану, а також представники крайніх правих та крайніх лівих у Німеччині не запрошені приєднатися до Мюнхенської безпекової конференції, що відбудеться з 16 по 18 лютого.
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