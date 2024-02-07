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АНАЛІТИКА

РФ ударила по Харкову двома балістичними ракетами з КНДР

 

Російські війська під час ракетного удару по Харкову в середу, 7 лютого, використали дві балістичні ракети Hwasong-11Ga північнокорейського виробництва, повідомив начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов.

"Дві з п'яти ракет, випущених вранці по Харкову, - північнокорейського виробництва. Металеві уламки балістичних ракет вибухотехніки зібрали на території промислової зони. Попередні висновки спеціалістів - це північнокорейські ракети HVASON 11GA (KN-23)", - написав він у Facebook.

Нагадаємо, що вночі та вранці війська РФ випустили по Україні 64 ракети і дрони. Протиповітряна оборона знищила 44 цілі. Внаслідок атаки у Києві загинули четверо людей, у Миколаєві - одна людина. Щонайменше 48 людей дістали поранення в Києві, Миколаєві та Харкові.

РФ застосовує балістику з КНДР з грудня

За даними США, вперше Росія застосувала північнокорейську балістику під час удару по Україні 30 грудня 2023 року, і до сьогоднішнього удару била ракетами з КНДР уже щонайменше дев'ять разів.

Україна вперше оприлюднила докази використання Росією ракет з Північної Кореї 11 січня. Підтвердила застосування північнокорейської балістики росіянами і міжнародна дослідницька організація Conflict Armament Research.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: КНДР, Росія
 

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