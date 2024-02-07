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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
РФ запускала балістичні ракети КНДР проти України дев'ять разів, - США в ООН
08:54 07.02.2024 |
Російська Федерація щонайменше дев'ять разів запускала по території України балістичні ракети виробництва Північної Кореї.
Про це заявив заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Ради Безпеки.
"Росія і КНДР повинні понести відповідальність за свої дії, що підривають багаторічні зобов'язання за резолюціями Ради Безпеки ООН. Ці незаконні поставки зброї та потенційна передача технологій з Росії до КНДР підривають регіональну стабільність і глобальний режим нерозповсюдження, а також довіру до Ради Безпеки", - сказав Вуд.
Посол США також зазначив, що Росія - єдиний агресор у цій війні та лише Москва може закінчити її сьогодні.
"Однак навіть за повної відсутності будь-якої серйозної демонстрації зацікавленості Путіна у мирному врегулюванні війни, Україна продовжує шукати шлях до справедливого і тривалого миру відповідно до принципів Статуту ООН", - зазначив Вуд.
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