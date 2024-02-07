Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

РФ запускала балістичні ракети КНДР проти України дев'ять разів, - США в ООН

 

Російська Федерація щонайменше дев'ять разів запускала по території України балістичні ракети виробництва Північної Кореї.

Про це заявив заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Ради Безпеки.

"Росія і КНДР повинні понести відповідальність за свої дії, що підривають багаторічні зобов'язання за резолюціями Ради Безпеки ООН. Ці незаконні поставки зброї та потенційна передача технологій з Росії до КНДР підривають регіональну стабільність і глобальний режим нерозповсюдження, а також довіру до Ради Безпеки", - сказав Вуд.

Посол США також зазначив, що Росія - єдиний агресор у цій війні та лише Москва може закінчити її сьогодні.

"Однак навіть за повної відсутності будь-якої серйозної демонстрації зацікавленості Путіна у мирному врегулюванні війни, Україна продовжує шукати шлях до справедливого і тривалого миру відповідно до принципів Статуту ООН", - зазначив Вуд.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,6254
  0,0710
 0,19
EUR
 1
 40,3946
  0,0199
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 11:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5804  0,05 0,13 38,0811  0,01 0,03
EUR 40,5481  0,01 0,03 41,2893  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5800  0,02 0,07 37,6100  0,01 0,03
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес