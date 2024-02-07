РФ запускала балістичні ракети КНДР проти України дев'ять разів, - США в ООН

Російська Федерація щонайменше дев'ять разів запускала по території України балістичні ракети виробництва Північної Кореї.

Про це заявив заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Ради Безпеки.

"Росія і КНДР повинні понести відповідальність за свої дії, що підривають багаторічні зобов'язання за резолюціями Ради Безпеки ООН. Ці незаконні поставки зброї та потенційна передача технологій з Росії до КНДР підривають регіональну стабільність і глобальний режим нерозповсюдження, а також довіру до Ради Безпеки", - сказав Вуд.

Посол США також зазначив, що Росія - єдиний агресор у цій війні та лише Москва може закінчити її сьогодні.

"Однак навіть за повної відсутності будь-якої серйозної демонстрації зацікавленості Путіна у мирному врегулюванні війни, Україна продовжує шукати шлях до справедливого і тривалого миру відповідно до принципів Статуту ООН", - зазначив Вуд.