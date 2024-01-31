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АНАЛІТИКА

Суд ООН визнав РФ державою-порушницею щодо освіти в Криму, відхилив більшість звинувачень

 

Міжнародний суд ООН у середу виніс рішення за позовом України проти Росії щодо порушення останньою Міжнародної конвенції про заборону расової дискримінації.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Міжнародний суд завершив розгляд скарги України за звинуваченнями на адресу РФ, поданої у 2017 році.

Суд ООН відхилив більшу частину звинувачень України на адресу РФ з цього позову, у тому числі - вирішив, що вважає недоведеним порушення Росією міжнародного права під час заборони діяльності Меджлісу.

Утім, Суд визнав, що Росія порушила свої зобов'язання щодо недискримінації української меншини у сфері освіти. Президентка Суду Джоан Доног'ю, зокрема, звернула увагу на дані про вибухове зменшення кількості школярів, що навчаються українською. "Було зниження на 80% у перший рік (після протиправної анексії Криму), і ще на 50% у подальший", - зауважила вона.

Суддя Доног'ю пояснила, що Суд вважає непереконливими пояснення РФ про природні причини такого зниження. "Навіть зважаючи на те, що був суттєвий відплив українських родин на материкову Україну, Суд не вважає це обґрунтуванням різкого зменшення обсягу навчання на 90%", - заявила вона.

Також суд підтвердив, що Росія порушувала наказ цього Суду від 2017 року про тимчасові заходи (зокрема, щодо заборони Меджлісу). Але оскільки у підсумку суд не знайшов у цьому порушення Конвенції про заборону расової дискримінації, то жодних покарань за це Росії не призначили.

Як повідомлялося раніше, Суд ООН підтвердив меншу частину звинувачень України до РФ щодо фінансування тероризму.

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Ключові теги: Росія
 

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