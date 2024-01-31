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АНАЛІТИКА

Суд ООН підтвердив меншу частину звинувачень України до РФ щодо фінансування тероризму

 

Міжнародний суд ООН у середу виголошує фінальне рішення по суті у так званій "Великій справі" України проти Росії, що включала звинувачення щодо фінансування тероризму.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Позов був поданий щодо порушення Росією двох міжнародних конвенцій: про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію усіх форм расової дискримінації. Звинувачення стосувалися епізодів 2015-2017 років.

У рішенні Міжнародного суду, яке зачитала президентка Суду Джоан Доног'ю, Суд визнав Росію винною у порушенні Конвенції щодо фінансування тероризму за однією зі статей - №9. Суд заявив, що Росія не виконала зобов'язань із розслідування випадків фінансування тероризму, на які неодноразово звертала увагу Україна.

Утім, Суд визнав необґрунтованою більшу частину звинувачень України на адресу РФ.

Ключовою проблемою стало те, що Суд обрав консервативний підхід до трактування Конвенції та вирішив, що фінансування тероризму у розумінні Конвенції стосується лише перерахування коштів і не поширюється на надання бойовикам військової техніки та зброї; таким чином, до прикладу, постачання "Буку" не підпадає під цю заборону.

Утім, у підсумку це означає, що Міжнародний суд частково визнав Росію винною у порушенні Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

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Ключові теги: Росія
 

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