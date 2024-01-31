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Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд прибула в Україну
12:41 31.01.2024 |
Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд у середу, 31 січня, прибула з візитом до Києва.
Про це у Twitter (X) написала посол США в Україні Бріджит Брінк, повідомляє "Європейська правда".
Брінк опублікувала фото зустрічі Нуланд на залізничному вокзалі у Києві.
Вона зазначила, що у заступниці держсекретаря заплановані зустрічі з представниками української влади, громадянського суспільства та ветеранами.
Брінк додала, що візит Нуланд відбувається, щоб "підкреслити нашу спільну відданість перемозі над російською агресією в Україні".
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Залужний не збирається йти самостійно. Для зняття Залужного з посади указом президента необхідно подання міністра оборони Рустема Умєрова.
Раніше до Києва прибули троє інспекторів зі Сполучених Штатів для серії зустрічей з розпорядниками наданої США допомоги.
Вони провели з міністром оборони України Рустемом Умєровим зустріч, на якій йшлося про допомогу, яку Вашингтон надав Києву.
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