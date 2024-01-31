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АНАЛІТИКА

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд прибула в Україну

 

Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд у середу, 31 січня, прибула з візитом до Києва.

Про це у Twitter (X) написала посол США в Україні Бріджит Брінк, повідомляє "Європейська правда".

Брінк опублікувала фото зустрічі Нуланд на залізничному вокзалі у Києві.

Вона зазначила, що у заступниці держсекретаря заплановані зустрічі з представниками української влади, громадянського суспільства та ветеранами.

Брінк додала, що візит Нуланд відбувається, щоб "підкреслити нашу спільну відданість перемозі над російською агресією в Україні".

Стаття на тему:

30.01.2024 Зеленський таки запропонував Залужному піти у відставку
Залужний не збирається йти самостійно. Для зняття Залужного з посади указом президента необхідно подання міністра оборони Рустема Умєрова.

Раніше до Києва прибули троє інспекторів зі Сполучених Штатів для серії зустрічей з розпорядниками наданої США допомоги.

Вони провели з міністром оборони України Рустемом Умєровим зустріч, на якій йшлося про допомогу, яку Вашингтон надав Києву.
Ключові теги: США
 

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