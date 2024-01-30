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АНАЛІТИКА

ZN.UA: Зеленський таки запропонував Залужному піти у відставку

10:50 30.01.2024 |

Політика

 

Президент Володимир Зеленський зустрівся з Головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним, щоб особисто обговорити питання його відставки. Очільник держави запропонував головкому написати рапорт на звільнення, проте не запропонував іншої значущої посади, яку б той міг зайняти.

Про це ZN.UA повідомили джерела в Офісі президента та оточенні Залужного. Нам вдалося отримати ключові відповіді, які описують ситуацію на зараз.

1. Чи зустрівся сьогодні Володимир Зеленський із Валерієм Залужним?

- Так, зустрічався особисто.

2. Чи пропонував Зеленський покинути Залужному посаду очільника ЗСУ?

- Так, така пропозиція була. Зі свого боку Залужний відповів, що це право Верховного головнокомандувача вирішувати, з ким йому працювати.

3. Чи писав або збирається писати Залужний рапорт про відставку?

- Ні, не писав і не має наміру цього робити (для зняття Залужного з посади указом президента необхідно подання міністра оборони Рустема Умєрова - ред).

4. Чи зробили Залужному пропозицію щодо призначення на інші посади?

- Нічого адекватного чи суттєвого Залужному не запропонували. Мова йшла лише про статус помічника чи радника.

Також джерела ZN.UA підтверджують, що потенційна відставка Залужного, яку поки що не оформили президентським указом, є лише першою ланкою в ланцюжку кадрових змін у командуванні ЗСУ та політичному керівництві країни.

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