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ZN.UA: Зеленський таки запропонував Залужному піти у відставку
10:50 30.01.2024 |
Президент Володимир Зеленський зустрівся з Головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним, щоб особисто обговорити питання його відставки. Очільник держави запропонував головкому написати рапорт на звільнення, проте не запропонував іншої значущої посади, яку б той міг зайняти.
Про це ZN.UA повідомили джерела в Офісі президента та оточенні Залужного. Нам вдалося отримати ключові відповіді, які описують ситуацію на зараз.
1. Чи зустрівся сьогодні Володимир Зеленський із Валерієм Залужним?
- Так, зустрічався особисто.
2. Чи пропонував Зеленський покинути Залужному посаду очільника ЗСУ?
- Так, така пропозиція була. Зі свого боку Залужний відповів, що це право Верховного головнокомандувача вирішувати, з ким йому працювати.
3. Чи писав або збирається писати Залужний рапорт про відставку?
- Ні, не писав і не має наміру цього робити (для зняття Залужного з посади указом президента необхідно подання міністра оборони Рустема Умєрова - ред).
4. Чи зробили Залужному пропозицію щодо призначення на інші посади?
- Нічого адекватного чи суттєвого Залужному не запропонували. Мова йшла лише про статус помічника чи радника.
Також джерела ZN.UA підтверджують, що потенційна відставка Залужного, яку поки що не оформили президентським указом, є лише першою ланкою в ланцюжку кадрових змін у командуванні ЗСУ та політичному керівництві країни.
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