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АНАЛІТИКА

У Росії на завод «Славнефть-ЯНОС» впав невідомий безпілотник

У Росії на завод «Славнефть-ЯНОС» впав невідомий безпілотник

 

На територію російського нафтопереробного заводу «Славнефть-ЯНОС» у Ярославлі впав невідомий безпілотник.

Про це повідомив губернатор Ярославської області Росії Михайло Євраєв.

Він зазначив, що нібито система радіоелектронної боротьби (РЕБ), яка захищає завод, змогла придушити сигнали БПЛА.

Займання або потерпілих через дрон, як написав Євраєв, немає, а на місці події працюють правоохоронні органи та спеціальні служби.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що рано-вранці мешканці Ярославля почули сирени.

Канал SHOT пише, що дрон упав о 6:39, і виникла невелика пожежа, яку співробітники заводу загасили самостійно.

За окремими версіями, безпілотник мав на собі вибухівку.

Потім у федеральних ЗМІ Росії заявили, що фахівці знешкодили вибухівку на збитому в Ярославлі безпілотнику.

«Фахівці знешкодили вибухівку на збитому в Ярославлі безпілотнику, завод "Славнефть-ЯНОС" працює у штатному режимі», - розповіли у ЗМІ РФ.

У Росії на завод «Славнефть-ЯНОС» впав невідомий безпілотник

 

Цей російський завод розташований на північний схід від Москви, за 700 кілометрів від кордону з Україною.

На оприлюднених фотографіях у головній частині безпілотника видно місце, де раніше знаходився двигун.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у Росії важливі оборонні, промислові та навіть бізнес-центри оснащують антидроновими системами «Серп». Обладнання розміщують на російських об'єктах паливно-енергетичного комплексу та підприємствах оборонного сектора Росії.
За матеріалами: Мілітарний
Ключові теги: Росія
 

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